सिंधुदुर्गवासीयांचे आरोग्य कवच बळकट
98498
सिंधुदुर्गवासीयांचे आरोग्य कवच बळकट
दिवसात ४५०० आयुष्यमान कार्ड; पालक सचिवांच्या दौऱ्यामुळे गती
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ ः पालक सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी जिल्हा दौऱ्यात असताना विविध आरोग्यविषयक सूचना दिल्या. त्यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात आयुष्यमान भारत आणि वयवंदना योजना कार्ड उपक्रमाला गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात एका दिवसात तब्बल ४५०० आयुष्यमान कार्ड काढण्यात आले. आतापर्यंत ४ लाख ६५ हजार १९३ कार्ड काढले आहेत. जिल्ह्यातील ३२ गावांमध्ये आयुष्यमान भारत आणि वयवंदना योजना कार्ड काढण्याचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आयुष्यमान भारत योजनेचे समन्वयक डॉ. प्रवीण गोरुले, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. खेबुडकर म्हणाले, ‘‘पालक सचिव सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या जिल्हा दौऱ्यात त्यांनी विविध आरोग्यविषयक सूचना केल्या होत्या. त्यांनी आयुष्मान भारत आणि वयवंदना योजना कार्ड काढण्याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शनिवारी (ता. ११) प्रत्येक तालुक्यातील दहा गावे निवडून त्याठिकाणी शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमधून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी सहभागी होत कार्ड काढले. रविवारी (ता. १२) एका दिवसात तब्बल ४,५०० आयुष्यमान भारत कार्ड काढले आहेत.’’
--
३२ गावे आघाडीवर
जिल्ह्यातील एकूण ८ लाख १४ हजार ४७९ पात्र नागरिकांपैकी आतापर्यंत ४ लाख ६५ हजार १९३ नागरिकांचे आयुष्यमान भारत कार्ड तयार झाले आहेत. यातील ३२ गावे आयुष्यमान भारत व वयवंदना योजना कार्ड निर्मितीमध्ये १०० टक्के पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती श्री. खेबुडकर यांनी यावेळी दिली.
---
कोट
98460
जिल्ह्यात सध्या २९ रुग्णालयांचा समावेश आयुष्यमान भारत योजनेत असून, लवकरच आणखी रुग्णालयांचा समावेश होणार आहे. ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी सुरू असलेल्या वयवंदना योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत योजनेच्या ५ लाख लाभासह ‘वयवंदना’अंतर्गत आणखी ५ लाखांचे मोफत वैद्यकीय उपचार मिळणार आहेत. म्हणजेच एकूण १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड सर्व नागरिकांनी काढून घ्यावे.
- रवींद्र खेबुडकर, सीईओ, जिल्हा परिषद