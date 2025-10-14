‘ओंकार’चा मुक्काम; भात कापणी ठप्प
‘ओंकार’चा मुक्काम; भात कापणी ठप्प
मडुरा परिसरावर संकट; हत्तीपकड मोहीम बारगळली
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १४ ः ओंकार हत्ती मडुरा गावातच ठाण म्हणून राहिल्याने भात कापणीची कामे ठप्प झाली आहेत. हत्ती दिवसभरात सर्वत्र फिरत असल्याने शेतात जाणे धोकादायक मानले जात आहे. वनविभागाची हत्तीपकड मोहीम बारगळली असून वनविभागाने केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वनविभागाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. चार दिवसांत हत्तीपकड मोहीम न राबविल्यास संपूर्ण गावातील भातशेतीला सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी स्थानिकांमधून होत आहे.
हा हत्ती गेल्या आठ दिवसांपासून मडुरा गावातच ठाण मांडून आहे. जिल्हा उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांना सोमवारपर्यंत (ता. १३) हत्तीला जेरबंद करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले आहे. ‘वनतारा’ची टीमही सध्या गायब आहे. भात कापणीचा हंगाम आलेला असतानाही वनविभाग मात्र निद्रावस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘ओंकार’ काही केल्या मडुरा गावातून जात नसल्याने स्थानिक शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. वनरक्षक व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अधिकारी वर्ग मात्र सावंतवाडी कार्यालयात बिनधास्तपणे बसून आहेत. घटनास्थळीही फारसे फिरताना दिसत नसल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. रविवारी (१२) दुपारी मडुरा सोसायटी चेअरमन ज्ञानेश परब हे भात कापणीसाठी गेले होते. काही वेळातच त्यांच्या शेतीलगत ‘ओंकार’ दाखल झाला. त्यामुळे त्यांची भीतीने घाबरगुंडी उडाली. भात कापणीस आले असून आठ-दहा दिवसांत कापणी न केल्यास त्याचे नुकसान होणार आहे.
‘...अन्यथा भरपाई जाहीर करा’
‘हत्तीपकड मोहीम राबवणे शक्य नसल्यास वनविभागाने शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे किंवा संपूर्ण गावातील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई जाहीर करावी,’ अशी मागणी श्री. परब यांनी केली आहे.