रत्नागिरी-पोलिस दलाकडून १० लाख ६५ हजाराचे योगदान
rat14p4.jpg-
98415
रत्नागिरी ः जिल्हा पोलिसदलाकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करताना कोकण परिक्षेत्राचे संजय दराडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे आदी.
--------------
पोलिसदलाकडून १० लाख ६५ हजाराचे योगदान
रत्नागिरी, ता. १४ः राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ येथील शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानाबाबत सामाजिक जबाबदारी आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीच्या नात्याने रत्नागिरी जिल्हा पोलिसदलाने मराठवाडा व विदर्भ येथील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० लाख ६२ हजार ९५ इतकी रक्कम सुपूर्द केली आहे.
या रक्कमेचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रत्नागिरी विशेष पोलिस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र संजय दराडे व जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या हस्ते थेट सुपूर्द करण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते. ही रक्कम जिल्ह्यातील सर्व पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वतःच्या एक दिवसाच्या वेतनातून स्वेच्छेने दिलेल्या योगदानातून जमा करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.