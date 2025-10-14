संगमेश्वर ः रेल्वे स्थानकात ३ एक्स्प्रेसना थांबा द्या
संगमेश्वर रेल्वेस्थानकात
तीन एक्स्प्रेसना थांबा द्या
पंतप्रधान, राष्ट्रपती निवेदन; निसर्गरम्य ग्रुपचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १५ः मडगाव, जामनगर, पोरबंदर या एक्स्प्रेस गाड्यांना संगमेश्वर रोड रेल्वेस्थानकात थांबा मिळावा, या मागणीकडे कोकण रेल्वे आणि रेल्वेबोर्डाकडून दुर्लक्ष झाले आहे. या मागणीसंदर्भात पुन्हा संगमेश्वरवासियांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना निसर्गरम्य चिपळूण संगमेश्वर (रेल्वे) फेसबुक ग्रुपच्यावतीने निवेदन दिले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या संगमेश्वर टप्प्यात पांडवकालीन शिल्पे पर्यटकांच्या पसंतीस उतरलेली आहेत. श्री क्षेत्र मार्लेश्वर, टिकलेश्वर, कर्णेश्वर, सप्तेश्वर ही देवालये आहेत. महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक याच परिसरात आहे. पर्यटकांची पसंती वाढत असताना इथला रेल्वेप्रवास मात्र खूप त्रासदायक आहे. या स्थानकात दिवसाला १ हजार ८७७ प्रवाशी रोज ये-जा करतात. त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे ६ कोटी आहे. कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या समवेत या मागण्यांसंदर्भात दोन बैठका झाल्या. रेल्वेमंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव यांच्यासोबतही या विषयावर चर्चा झाली. मतदार संघाचे खासदार नारायण राणे यांनी भेट घेतली व चर्चा केली. पद्मश्री दादा इदाते यांनी या मागण्यांचा पाठपुरावा केला.
