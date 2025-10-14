शिक्षक पतपेढीतर्फे ‘दिवाळी भेट पावती’
शिक्षक पतपेढीतर्फे ‘दिवाळी भेट पावती’
सिंधुदुर्गनगरी ः सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्या., सिंधुदुर्गनगरीतर्फे यावर्षी दिवाळीनिमित्त सभासदांना भरघोस लाभ जाहीर केला आहे. पतपेढीच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार, सभासदांच्या शेअर्स रकमेवर तब्बल ५.५० टक्के दराने दिवाळी भेट पावती वाटप करण्यात येणार आहे. या पावत्या ‘एफ.डी’. स्वरुपात वितरित केल्या जाणार असून त्यावर सभासदांना एक वर्षासाठी ५.७५ टक्के व्याजदर लागू होणार आहे. संबंधित लाभाचे वितरण उद्यापासून (ता. १५) पतपेढीच्या सर्व तालुका शाखांमधून करण्यात येईल. ही पावती एक वर्ष कालावधीसाठी वैध असून सभासदांना आवश्यकतेनुसार ती कोणत्याही वेळी ‘विझड्रॉ’ करण्याची सुविधा आहे. एक वर्षाची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर पावतीवर व्याज देण्यात येणार नाही. गेल्या वर्षी ३ टक्के दराने हा लाभ दिला होता. यावर्षी अडीच टक्क्यांनी म्हणजेच संचालक मंडळाने ५.५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. या अभिनव उपक्रमाबद्दल पतपेढीचे अध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे, उपाध्यक्षा ऋतुजा जंगले, सर्व संचालक मंडळाचे सभासदांनी आभार व्यक्त केले.
..................
‘अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी
देवगडला निधी द्यावा’
देवगड ः येथील देवगड जामसंडे शहरातील ९ अंगणवाडी इमारत दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोस्कर यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्याकडे मागणी केली आहे. आपल्या मागणीचे निवेदन त्यांनी पालकमंत्री श्री. राणे यांना दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, देवगड जामसंडे नगरपंचायत हद्दीमधील कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या प्रकल्पाकडे समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार नगरपंचायत हद्दीतील एकूण १९ अंगणवाड्या या प्रकल्पाकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. पैकी ९ अंगणवाड्या नादुरुस्त व धोकादायक आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अंगणवाडी इमारत दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून मिळावा, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये जामसंडे टिळकनगर, जामसंडे वडांबा, जामसंडे वेळवाडी, जामसंडे मळई, जामसंडे तरवाडी, जामसंडे भटवाडी, देवगड बाजारपेठ, देवगड साटमवाडी, देवगड किल्ला आदी अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. या अंगणवाडीच्या इमारत दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.