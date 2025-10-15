‘हिर्लोक’ची सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल
वैभव नाईक ः आयुर्वेद, आरोग्य शिबिराला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १५ ः हिर्लोकला विकासाच्या प्रगतीकडे नेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. सरपंच प्राची सावंत आणि उपसरपंच नरेंद्र राणे यांनी गावातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आयोजित केलेल्या या शिबिराचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे, असे प्रतिपादन माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केले.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा आणि ग्रामपंचायत हिर्लोक यांच्यातर्फे आयुर्वेद शिबिर व चिकित्सा शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिराला माजी आमदार नाईक यांनी भेट देऊन कौतुक केले.
श्री. नाईक म्हणाले, ‘‘हिर्लोक गावाला विकासाच्या प्रगतीकडे नेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. सरपंच सावंत आणि उपसरपंच राणे यांनी गावातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन आज भव्य शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिराला मिळालेला नागरिकांचा उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद पाहून समाधान वाटले. नागरीकही गावातील प्रत्येक चांगल्या उपक्रमांना प्रतिसाद देत आहेत, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.’’
सरपंच सौ. सावंत, ठाकरे शिवसेनेचे अतुल बंगे यांच्या उपस्थितीत दीपप्रज्वलन केले. ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, कुडाळ तालुका शिवसेना संघटक बबन बोभाटे, युवासेनेचे अमित राणे, मुकुंद सरनोबत, ग्रामपंचायत सदस्य विलास सावंत, माजी सरपंच कन्याश्री मेस्त्री, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष विजय परब, विशाल परब, माजी पोलिसपाटील मोहन कदम, पोलिसपाटील दीपक कदम, ग्रामपंचायत कर्मचारी शेखर शिर्के, भाई परब, प्रदीप दळवी, आदेश परब, गणेश चव्हाण, मंगेश परब, दिनेश सावंत, संदीप सावंत, शामराव जाधव, दीपक परब, संदेश आचरेकर, पोलिसपाटील राजेश जानकर, सुशांत परब, चंद्रकांत परब, हरिश्चंद्र परब, विजय मेटकर, रमाकांत मेस्त्री आदी उपस्थित होते.