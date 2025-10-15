संगमेश्वर - लांजा तालुक्यात ओबीसी आरक्षण नाही
जिल्हा परिषद गट आरक्षण---------लोगो
संगमेश्वर, लांजा तालुक्यात
ओबीसी आरक्षण नाही ः गोताड
सोडत प्रक्रिया रद्दची जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १५ ः संगमेश्वर आणि लांजा तालुक्यात एकाही जिल्हा परिषद गटात इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पडलेले नाही. हा या दोन्ही तालुक्यांतील कुणबी–ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर केलेली गट आरक्षण सोडत रद्द करावी आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ओबीसी समाजाला समान प्रतिनिधित्व मिळेल असे नियोजन करावे, असे गावविकास समितीचे अध्यक्ष उदय गोताड यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद गट आरक्षण सोडतीबाबत गोताड यांनी पत्रकारांना सांगितले, ही संपूर्ण सोडत प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. सध्याच्या आरक्षण सोडतीमुळे संगमेश्वर आणि लांजा या दोन महत्त्वाच्या तालुक्यातील इतर मागास वर्गातील कुणबी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहावे लागत आहे.
संगमेश्वर आणि लांजा तालुक्यात ओबीसी समाजाची मोठी संख्या असूनही आरक्षणाच्या सोडतीत त्यांच्या वाट्याला एकही गट आलेला नाही. हा समाजावर झालेला अन्याय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची गट आरक्षण सोडत त्वरित रद्द करून नव्याने आणि न्याय्य पद्धतीने आरक्षण सोडत जाहीर करावी जेणेकरून सर्व तालुक्यातील ओबीसी समाजाला समान पद्धतीने प्रतिनिधित्वाची संधी मिळेल. दरम्यान, गावविकास समितीच्या या भूमिकेमुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या गट आरक्षण सोडतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
