वैभववाडीत २,५२७ विद्यार्थ्यांना दाखले
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १५ ः सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून तालुक्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या २ हजार २२९ विद्यार्थ्यांना वय अधिवास प्रमाणपत्र, तर २९८ विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणात दिले असल्याची माहिती तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी येथे दिली.
शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान सेवा पंधरावडा साजरा केला. या पंधरवड्यानिमित्त विविध उपक्रम आयोजित केले होते. याच उपक्रमांतर्गत पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वय अधिवास, जातीचा दाखला आणि इतर दाखले शासनाकडून उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याअनुषंगाने वैभववाडी तालुक्यातील ११० शाळांमध्ये महसूल प्रशासनाकडून प्रसिद्धी केली. येथील तहसील कार्यालयात पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘तालुक्यात ९२ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक अशा ११० शाळांतील २ हजार २२९ विद्यार्थ्यांनी वय अधिवास प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केले होते, तर २९८ विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्राकरिता अर्ज दाखल केले होते. महसूल प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र देणे सुलभ व्हावे, यादृष्टीने ग्रामपंचायत, शाळास्तरावरील कागदपत्रे त्याच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.’
तलाठ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे
श्री. पाटील म्हणाले, ‘याशिवाय तलाठ्यांनीही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून दिली. त्यामुळे १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत प्राप्त झालेल्या २ हजार २२९ विद्यार्थ्यांना वय अधिवास प्रमाणपत्र, तर २९८ विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणापत्र वितरित करण्यात आले. ज्या सेतू सुविधा केंद्रावरून प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केले होते, त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दाखले देणे सुरू आहे. मात्र, महसूल प्रशासनाने १०० टक्के प्रमाणपत्रांचे काम पूर्ण केले आहे.’
