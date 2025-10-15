संगमेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वादळी पावसाने झोडपले
संगमेश्वर ः जोरदार पावसामुळे भिजलेली भातरोपे.
संगमेश्वर तालुक्यात जोरदार पाऊस
संगमेश्वर, ता. १५ः कोकण किनारपट्टीवर तुरळक ठिकाणी गडगडाटासह वादळीवाऱ्यासह पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला होता. तरीही वातावरण कोरडे असल्यामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी भातकापणी सुरू केली. त्यांना पावसाचा तडाखा सहन करावा लागला. सकाळपासून निरभ्र आकाश असल्याने भातशेतीची कामे जोमाने सुरू होती; परंतु दुपारी साडेबारा वाजता आकाश काळवंडून आले आणि मुसळधार पाऊस कोसळला.
गेले आठ दिवस पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे संगमेश्वर तालुक्यात शेतीच्या कामांना वेग आला होता; सर्वत्र भाताची कापणी करून ते सुटण्यासाठी पसरवले होते. काहीजण शेतात मळणी करत होते. काही भाताचा पेंढा सुकवण्यासाठी झटत होते. या सर्वांची पावसाने भंबेरी उडवली. वादळीवाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सर्वत्र पाणीच पाणी झालेले होते. हवामानखात्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे शेतकऱ्यांना चांगलेच भोवल्याची चर्चा सुरू होती. या वादळीवाऱ्यात उभे भात जमीनदोस्त झाले आहे.
