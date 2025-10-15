ओटवणे देऊळवाडीला वादळाचा तडाखा
वाहतूक विस्कळीत; दोन घरांचे तीन लाखांचे नुकसान
बांदा, ता. १५ ः ओटवणे परिसरात आज सायंकाळी झालेल्या वादळी पावसाने मोठे नुकसान केले. देऊळवाडी येथील एका दुमजली घराचे लोखंडी छप्पर उडून लगतच्या दुसऱ्या घरावर कोसळल्याने सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना आज सायंकाळी घडली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ओटवणे-देऊळवाडी येथे दत्तात्रय नारायण गावकर यांचे दुमजली घर आहे. त्यांच्या घराशेजारीच दशरथ विष्णू गावकर यांचे घर आहे. आज सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे दत्तात्रय गावकर यांच्या दुमजली घरावरील संपूर्ण लोखंडी छप्पर उडून ते थेट दशरथ गावकर यांच्या घरावर कोसळले. या जोरदार आघातामुळे दशरथ गावकर यांच्या घराच्या भिंतींना मोठे तडे जाऊन त्या कमकुवत झाल्या आहेत. तसेच घराच्या दरवाजाचेही मोठे नुकसान झाले. या घटनेत दोन्ही घरांचे मिळून सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
वादळी पावसामुळे वाडीतील अन्य घरांचेही नुकसान झाले. वादळी वाऱ्यामुळे संतोष महादेव गावकर यांच्या घराचे तीन पत्रे फुटले, तर रामदास सोमाजी गावकर यांच्या घरावर माड कोसळून नुकसान झाले. संपूर्ण ओटवणे परिसरात वादळी पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडे कोसळल्याच्या घटना घडल्या. यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. स्थानिक प्रशासनाने नुकसानीचा पंचनामा करून तातडीने मदत करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
