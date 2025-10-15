रत्नागिरी-उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज रत्नागिरीत
उपमुख्यमंत्री शिंदे आज रत्नागिरीत
तारांगण सुशोभीकरण लोकार्पण; विकासकामांचा प्रारंभ
रत्नागिरी, ता. १५ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे उद्या (ता. १६) रत्नागिरी दौऱ्यावर आहेत. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या विकासकामांचा प्रारंभ त्यांच्या हस्ते होणार आहे. तारांगणात कोकण विभागातील भारतातील सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न यांनी सन्मानित केलेल्या मान्यवरांच्या प्रतिकृतीचे सुशोभीकरणाच्या कामाचा लोकार्पण सोहळा होणार आहे.
दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विकासकामांची आढावा बैठक आहे. त्यानंतर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृहात शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळाव्याला ते मार्गदर्शन करणार आहेत. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) अंतर्गत कोकण विभागातील भारतातील सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न यांनी सन्मानित केलेल्या मान्यवरांच्या प्रतिकृतीचे सुशोभीकरण करणे व विकसित कामाचा लोकार्पण सोहळा आयोजित केला आहे.
उद्या सकाळी अकरा वाजता श्रीमान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे तारांगणात हा सोहळा होणार आहे. त्यानंतर आठवडा बाजार येथे दुपारी १२.१५ वा. धर्मवीर आनंद दिघे नागरी सहाय्यता केंद्राचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. दुपारी १२.३० वा. जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे. दुपारी २.१५ वा. वि. दा. सावरकर नाट्यगृहात शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळावा होणार आहे. दुपारी ३.१५ वा. हेलिकॉप्टरने ते साताऱ्याला रवाना होणार आहेत.
