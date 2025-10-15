एसटी चालकाविरुद्ध रत्नागिरीत गुन्हा
एसटी चालकाविरुद्ध
रत्नागिरीत गुन्हा
रत्नागिरी ः शहराजवळील काळबादेवी येथील रस्त्यावर निष्काळजीपणे एसटी चालवून चालकाने दुचाकीला धडक दिली व घराचा बांध तोडल्याप्रकरणी संशयित एसटी चालकाविरुद्ध ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. लक्ष्मण कुंडलिक फड (वय ४३, रा. द्वारकानगर, महालक्ष्मीनगर, रत्नागिरी) असे त्या संशयित एसटी चालकाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित लक्ष्मण फड हे एसटी (एमएच २० बीएल १५८१) ही घेऊन रत्नागिरी ते काळबादेवी असे जात असताना एसटी निष्काळजीपणे चालवून तक्रारदार स्नेहल सुनील वारेकर (३६, रा. नवानगर, काळबादेवी, रत्नागिरी) यांच्या घरासमोरील बांध व पार्क केलेली दुचाकी (एमएच ०८ एके ९७८५) हिचे नुकसान केले. याप्रकरणी स्नेहल वारेकर यांनी ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली.
-------------
हातभट्टीवर छापा,
एकावर गुन्हा
पावस ः कुंभारवाडा-पावस येथे विनापरवाना हातभट्टीच्या दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ८५० रुपयांची आठ लिटर दारू जप्त केली. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिसात संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. स्वप्नील महादेव डोंगरे (वय ३९, रा. पावस गोडबोलेवाडी, रत्नागिरी) असे त्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी पाचच्या सुमारास कुंभारवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला झाडीझुडपाच्या आडोशाला निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयित ८५० रुपयांची विनापरवाना हातभट्टीची दारू विक्री करत असताना सापडला. याप्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल वैभव कांबळे यांनी पोलिसात तक्रार दिली.
