मालवण भरड नाका येथे रविवारी ''भगवान श्रीकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा''
मालवण भरड नाका येथे रविवारी
''भगवान श्रीकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा''
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १५ : येथील हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीच्या वतीने रविवारी (ता. १९) भरड नाका येथे रात्री ९ वाजता ''भगवान श्रीकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा २०२५'' चे आयोजन केले आहे, अशी माहिती समितीचे संयोजक प्रशांत हिंदळेकर, सहसंयोजक भाऊ सामंत यांनी दिली. हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीची बैठक भरड येथील दत्त मंदिरात पार पडली. या बैठकीस बंटी केनवडेकर, अमित खोत, अनिकेत फाटक, गणेश मेस्त्री, श्रीराज बांदेकर, अरविंद मयेकर, समीर म्हाडगुत, भूषण साटम, संजय शिंदे यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते. ''जयजयकार श्रीकृष्णाचा, वध नरकासुराचा'' हे ब्रीद घेऊन या स्पर्धेचे यावर्षी प्रथमच आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा तीन गटात घेतली जाणार आहे. यात लहान गट (बालवाडी ते चौथी)-२०००, १५००, १००० रुपये, उत्तेजनार्थ दोन-५०० रुपये, खुला गट (पुरुष)- ३०००, २०००, १५०० रुपये, उत्तेजनार्थ दोन-१००० रुपये, खुला गट (महिला)- ३०००, २०००, १५०० रुपये, उत्तेजनार्थ दोन-१००० रुपये अशी पारितोषिक दिले जाणार आहेत. स्पर्धकांना श्रीकृष्ण वेशभूषा परिधान करणे आवश्यक आहे. त्यासोबत ''राधा'' पात्र असले तरीही चालेल. प्रत्येक स्पर्धकास ३ मिनिटांपर्यंत सादरीकरणाचा कालावधी दिला जाईल. राधाकृष्ण, कृष्ण, सुदामा, गोवर्धन पर्वत, कालिया मर्दन, श्रीकृष्ण जन्म, कंस वध यापैकी एक तसेच महाभारतातील कोणताही श्रीकृष्ण लीला प्रसंग निवडता येईल. स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी नावनोंदणी व अधिक माहितीसाठी अमित खोत किंवा गणेश मेस्त्री यांच्याशी संपर्क साधावा. स्पर्धेत जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
