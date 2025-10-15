‘आरोस-कळंगुटकरवाडी रस्त्याचे काम सुरू करा’
‘आरोस-कळंगुटकरवाडी
रस्त्याचे काम सुरू करा’
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १५ ः आरोस-कळंगुटकरवाडी या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर असलेल्या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी सरपंच सेवा संघाचे माजी तालुकाध्यक्ष तथा निगुडेचे माजी उपसरपंच गुरुदास गवंडे यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना उपअभियंता जी. एस. चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या रस्त्यासाठी २ कोटी ३१ लाख निधी मंजूर आहे. मात्र, एक वर्ष होऊन गेले तरी कामाला सुरुवात झालेली नाही. पावसामुळे रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. तसेच निगुडे-रोणापाल रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत, रोणापाल माऊली मंदिराजवळील जुना व अरुंद पूल अपघातास कारणीभूत ठरत असल्याने नवीन पुलासाठी प्रस्ताव सादर करावा, निगुडे-पाटीलवाडी येथील अर्धवट राहिलेले रस्त्याचे काम पूर्ण करावे, सोनुर्ली येथील खड्डेमय रस्त्याची माऊली जत्रोत्सवापूर्वी डागडुजी करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान, श्री. चव्हाण यांनी यावर कनिष्ठ अभियंता श्री. धर्णे यांना पाहणीसाठी पाठवून लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे आश्वासन गवंडे यांना दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.