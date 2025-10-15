सायबर गुन्ह्यांबाबत मालवणमध्ये जागृती
मालवण, ता. १५ : सायबर तक्रारी तसेच सायबर गुन्हे अनुषंगाने येथील पोलिस ठाण्यात आज आयोजित जनजागृती मार्गदर्शन कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या संकल्पनेतून सायबर जनजागृती, जनसंवाद मोहीम अंतर्गत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमात महिला पोलिस धनश्री परब, स्नेहल जावकर यांनी पोलिसपाटील यांना सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी व फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वांनी सजग आणि सतर्क असले पाहिजे, असे आवाहन केले. तसेच सखोल मार्गदर्शन केले. याबाबत गावागावांत जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप, मार्गदर्शक महिला पोलिस धनश्री परब, स्नेहल जावकर, पोलिस कर्मचारी सुशांत पवार आदी उपस्थित होते.
