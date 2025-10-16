मेंदूची मशागत पुस्तकेच करतात
98900
मेंदूची मशागत पुस्तकेच करतात
प्रा. महालिंगे : कणकवली महाविद्यालयात ‘वाचन प्रेरणा दिन’
कणकवली, ता. १६ : मेंदूची मशागत पुस्तकेच करू शकतात. त्यातून भावी पिढीच्या आयुष्याची सक्षम उभारणी होऊ शकते, असे प्रतिपादन कणकवली कॉलेजचे प्रभारी प्राचार्य प्रा. युवराज महालिंगे यांनी केले.
कणकवली महाविद्यालयात थोर शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त ‘वाचन प्रेरणा दिन’ कार्यक्रम झाला. यावेळी श्री. महालिंगे बोलत होते. यावेळी विचार मंचावर वाचनालय समिती प्रमुख डॉ. राजेंद्र मुंबरकर, वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. बाळकृष्ण गावडे, रसायनशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शामराव दिसले, ग्रंथपाल विजय परब आणि प्रा. सचिन दर्पे आदी उपस्थित होते.
डॉ. राजेंद्र मुंबरकर यांनी वाचन प्रेरणा दिनामागचा हेतू विद्यार्थ्यांना समजून सांगितला, तर डॉ. बाळकृष्ण गावडे यांनी विद्यार्थ्यांनी वाचनाची कास धरून आपले जीवन समृद्ध करावे, असे आवाहन केले. डॉ. शामराव दिसले यांनी सांगितले की, ‘‘विज्ञानाचा विद्यार्थी असूनही मी विद्यार्थीदशेत मराठी साहित्याचे वाचन करत होतो आणि त्याचा माझ्या वैयक्तिक जीवनावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम झाला.’’ सूत्रसंचालन प्रा. सचिन दर्पे यांनी केले. ग्रंथपाल विजय परब यांनी आभार मानले.
---
...तरच व्यक्तिमत्त्व सजग
प्रा. महालिंगे म्हणाले की, ‘‘वाचनातून मन आणि मेंदूचा सुयोग्य संगम व्हायला हवा, तरच व्यक्तिमत्त्व सजग होते. निर्बुद्ध समाज दुसऱ्याच्या तंत्राने काम करतो. मात्र, विचार करणारी पिढी चुकीच्या गोष्टींना प्रतिसाद देत नाही. खरे-खोटे ओळखण्याची शक्ती वाचन करणाऱ्या पिढीत असते. अशी विचारशील पिढी घडवणे म्हणजेच डॉ. कलाम यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.