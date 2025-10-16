खोटी आश्वासने देऊन पक्षप्रवेश
वैभव नाईक ः निष्ठावान शिवसैनिक अजूनही आमच्या पाठीशी
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १६ : वेगवेगळ्या आमिषांना भुलून काहीजण सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करीत आहेत. मात्र, निष्ठावंत शिवसैनिक अजूनही आमच्या पाठीशी आहेत, हे बैठकीच्या उपस्थितीवरून दिसून येते. सध्याच्या आमदार, खासदारांनी आपले व्यवस्थापक नेमले असून, त्यांच्याकडून लोकांना खोटी आश्वासने, आमिषे देऊन प्रवेश घेतले जात आहेत. आमदार, खासदार मात्र जनतेच्या समस्या जाणून घेताना कोठेही दिसत नाहीत, अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी पोईप येथे केली.
आज कुडाळ-मालवण मतदारसंघातील रस्ते पूर्णतः खड्डेमय झाले आहेत. रस्त्यावरून चालणेदेखील मुश्किल झाले आहे. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत कुडाळ मालवणमध्ये एकही काम पूर्ण झाले नाही. सर्व कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. योजना बंद केल्या जात आहेत, दाखले वेळेवर मिळत नाहीत. अशा विविध समस्यांनी जनता त्रस्त असून, लोकांच्या मूलभूत गरजा देखील हे सत्ताधारी पूर्ण करू शकत नाहीत, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.
पोईप गावात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी त्यांनी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी पोईप उपविभागप्रमुखपदी समीर लाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
‘योजना बंद करणारे’ सरकार!
श्री. नाईक म्हणाले, निवडणुकीत मतदानासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणून सरसकटपणे सर्व महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात आला. मात्र, आता वेगवेगळे निकष लावून लाखो महिलांची नावे या योजनेतून कमी केली आहेत. ‘चांदा ते बांदा’ योजना बंद, आनंदाचा शिधा योजना बंद, एक रुपयात पीक विमा योजना बंद, विविध योजनांसाठी दूत नेमण्याची योजना बंद केली आहे. दिवाळीत अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना साडी वाटप आता होणार नाही. विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त बोनसचे वाटप केले जात होते, तेही बंद केले आहे. त्यामुळे ‘योजना बंद करणारे’ हे सरकार आहे, अशी टीका नाईक यांनी केली.
यावेळी तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, उपतालुकाप्रमुख पराग नार्वेकर, विभागप्रमुख विजय पालव, विठ्ठल नाईक, राहुल सावंत, ऐवान फर्नांडिस, नाना नेरुरकर, शाखाप्रमुख अनिल येरम, बाळा सांडव, राजू नाडकर्णी, रूपेश वर्दम, भूषण नाईक, बबलू वेंगुर्लेकर, नितीन पालव, नीलेश परब, रामचंद्र घाडीगावकर, दीपक मसदेकर, किरण गावडे, संदीप ठाकूर, मालोजी रासम, राजेंद्र पालव, राजाराम पोईपकर, राजू डिचवलकर, अभिजित वाडकर, अरुण माधव, रामचंद्र तावडे, दिनकर पालव, प्रकाश माधव, पुनेश जाधव, वंदन नाईक, गणेश सांडव, सुनील पोईपकर, सागर सांडव, साहिल सांडव, अमोल सांडव, प्रसाद जाधव, संतोष वेंगुर्लेकर, आबा परब, बाबू घाडीगावकर, सचिन पोईपकर, प्रकाश घाडीगावकर, ज्ञानेश्वर वाडकर, गणेश नेरुरकर, विठ्ठल नाईक, श्रीधर माधव आदी शिवसैनिक उपस्थित होते.
