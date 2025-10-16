नारकर वाचनालयात ग्रंथ
पाचलच्या नारकर
वाचनालयात ग्रंथप्रदर्शन
राजापूर ः तालुक्यातील पाचल येथील नारकर वाचनालयात माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने वाचनालयामध्ये ग्रंथप्रदर्शन मांडण्यात आले होते. वाचनालयाचे ज्येष्ठ वाचक श्रीधर गांगण यांच्या हस्ते डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. या वेळी वाचनालयाचे कार्यवाह विनायक खानविलकर, खजिनदार शिरीष सक्रे, वाचक हेमंत लब्दे, बालवाचक श्रीपाद चव्हाण, ग्रंथपाल विठोबा चव्हाण आदी उपस्थित होते. ग्रंथप्रदर्शनामध्ये ऐतिहासिक, वैचारिक, कथा, कादंबरी, धार्मिक, वैज्ञानिक, कविता, नाटक, लहान मुलांची पुस्तके अशा विविध विषयांवरती पुस्तके मांडण्यात आली आहेत. हे प्रदर्शन आठ दिवस ठेवण्यात येणार असून, त्याचा विद्यार्थी, शिक्षक, वाचक, सभासदांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कार्यवाह विनायक खानविलकर यांनी केले आहे.
देवाचेगोठणे येथे
वाचन प्रेरणा दिन
राजापूर ः तालुक्यातील देवाचेगोठणे येथील बा. ल. साठे माध्यमिक विद्यालय आणि लोकमान्य ग्रंथालयातर्फे प्रशालेमध्ये वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. संजय नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला ग्रंथालयाचे सचिव जयंत नवाळे, ग्रंथालयाचे अध्यक्ष धोंडू नवाळे, ग्रंथपाल अविनाश नवाळे, लोकमान्य ग्रंथालयातील कर्मचारी महेश नवाळे आदी उपस्थित होते. सर्व विद्यार्थ्यांनी सामूहिक पुस्तक वाचन केले. पुस्तक प्रदर्शन मांडण्यात आले.
मत्स्य अभियांत्रिकीत
वाचन प्रेरणादिन
रत्नागिरी ः भारतरत्न, भारताचे माजी राष्ट्रपती, थोर अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती बुधवारी (ता. १५) शहराजवळील शिरगाव येथील मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनमध्ये उत्साहात साजरी करण्यात आली. जयंतीचा हा दिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. या वेळी प्राचार्य डॉ. केतनकुमार चौधरी यांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी नियमित वाचन करण्याचा व वाचन संस्कृती जोपासण्याचा संकल्प केला. यानंतर सर्व विद्यार्थ्यानी ग्रंथालयात एकत्र बसून एक तास वाचन करून डॉ. कलाम यांना अभिवादन केले. विविध पुस्तकांमधील प्रेरणादायी कथा, जीवनमूल्ये आणि वैज्ञानिक माहिती यांचा विद्यार्थ्यांनी आस्वाद घेतला.
