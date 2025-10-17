रस्त्यात सापडलेले तीन लाख रुपये केले परत
रुपयांपेक्षा प्रामाणिकपणा मोठा
सुनील होरंबेंकडून ; सापडलेले तीन लाख परत
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १७ ः बांधकाम कारागीर असणारे तालुक्यातील शिवने-होरंबेवाडी येथील सुनील होरंबे यांना संगमेश्वर-बुरंबी मार्गावर रस्त्यात पडलेले तीन लाख रुपये सापडले. त्यांनी संबंधित मालकाचा शोध घेऊन तीन लाख रुपये प्रामाणिकपणे परत केले.
शिवने-होरंबेवाडी येथे राहणारे होरंबे हे काही कामानिमित्त सकाळी बुरंबी येथे गेले होते. बुरंबी येथून शिवने येथे परत येत असताना त्यांच्यापुढे एक दुचाकीस्वार होता. त्याच्या दुचाकीवरून एक प्लॅस्टिकची पिशवी रस्त्यात पडली. या पिशवीतून काही नोटा रस्त्यावर विखुरल्या. पाठोपाठ येणाऱ्या होरंबे यांनी आपली दुचाकी थांबवून या सर्व नोटा पिशवीत भरल्या आणि त्या दुचाकीस्वाराचा पाठलाग सुरू केला. संगमेश्वरपर्यंत हा दुचाकीस्वार न सापडल्याने अखेर होरंबे यांनी पिशवीत काही अन्य कागद सापडतात का, ते पाहिले असता त्यात पैसे ज्या कार्यालयात भरायचे होते त्याची सरकारी स्लीप सापडली. कार्यालयाचा पत्ता असल्याने होरंबे यांनी शोध घेण्यास सुरुवात केली.
केंद्र सरकारशी संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी होरंबे यांना भेटण्यासाठी परत आला आणि होरंबे यांनी सर्व प्रकारची खात्री करून तीन लाख रुपये संबंधितांच्या ताब्यात दिले. या तरुणासह त्याच्या वडिलांनी सुनील होरंबे यांना बक्षीस देऊ केले; मात्र होरंबे यांनी बक्षीस नाकारले. तीन लाख रुपये परत मिळताच केंद्र सरकारशी संबंधित कार्यालयातील तरुणाच्या डोळ्यात अश्रू आले.
कर्ज काढून भरणार होता रक्कम
दरम्यान, कार्यालयात भरायची रक्कम हातून गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच आणि ती शोधूनही न सापडल्याने हवालदिल झालेल्या केंद्र सरकारी कार्यालयाशी संबंधित व्यक्तीने रक्कम कर्ज काढून भरण्यासाठी एका पतपेढीकडे जाण्याचे ठरवले होते.
