झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा तयार करा
झोपडपट्ट्यांचा चेहरामोहरा बदलणार
एकनाथ शिंदे ः पुनर्विकास आराखडा तयार करा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : चिपळूण आणि रत्नागिरी शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आराखडा तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना याचा आधार घ्यावा. शासनाकडे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्या प्रस्तावांची यादी द्यावी. ते मार्गी लावू, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठक ते बोलत होते. बैठकीला पालकमंत्री उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, माजी आमदार राजन साळवी आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती घेतली. ते म्हणाले, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांचे जे नुकसान झाले असेल त्याची भरपाई देऊन टाका. जिल्ह्याचे काही शासनाकडे प्रलंबित प्रस्ताव असतील त्याची एकत्रित यादी द्या. सिंधुरत्न योजनेबाबतही प्रस्ताव द्यावा. चिपळूण, रत्नागिरीसारख्या शहरांमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करण्याबाबत आराखडा तयार करावा. प्रशस्त मोकळी जागा, बागबगिचा असा चांगला प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा आधार घ्यावा.
चौकट
स्वयंसहाय्यता समुहांना कर्जवाटप
लघुद्योगांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहांना 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्जवाटप करण्यात आले. शिवपार्वती महिला बचतगट मुरूगवाडा, शाहनूरअलिबाबा महिला बचतगट राजिवडा यांना मासेविक्रीसाठी अनुक्रमे 8 व 6 लाख रुपये, राजसा महिला बचतगट परटवणे बेकरी पदार्थ करण्यासाठी 4 लाख रुपये, कृष्णाई महिला बचतगट परटवणे पर्स बॅग तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये आणि संजीवनी महिला बचतगट क्रांतीनगर यांना विविध प्रकारची पिठे तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये कर्जवाटप करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते स्वयंसहाय्यता समुहांना कर्जवाटप करण्यात आले.
