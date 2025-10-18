पणत्या, आकाश कंदिलांच्या प्रकाशात चमकली उद्योजकता
पणत्या, आकाशकंदिलांच्या
प्रकाशात चमकली उद्योजकता
‘मदर क्वीन्स’च्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक
सावंतवाडी, ता. १८ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडीमध्ये ‘शिका व कमवा’ या तत्त्वाचे महत्त्व समजून सांगण्यासाठी तसेच आर्थिक व्यवहाराचे ज्ञान देण्यासाठी आकाशकंदील, चांदण्या, रंगीत पणत्या, फराळ यांच्या प्रदर्शन व विक्रीचे आयोजन करण्यात आले.
संस्थेच्या चेअरमन श्रीमंत राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यात तिसरी ते दहावीचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी स्वतः कुशलतेने तयार केलेले आकर्षक व नावीन्यपूर्ण आकाशकंदील, सुबक चांदण्या, सुंदर नक्षीकाम करून रंगविलेल्या पणत्या आदी वस्तू प्रदर्शनात मांडल्या होत्या. तसेच प्रशालेच्या पालकांनी फराळाचे खमंग व चविष्ट पदार्थ प्रदर्शन व विक्रीस ठेवले होते. ग्राहकांचा या प्रदर्शन व विक्रीस उत्तम प्रतिसाद मिळाला. यावेळी संस्थेच्या विश्वस्त युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, संस्थेचे संचालक डी. टी. देसाई, सहसंचालक ॲड. शामराव सावंत, मुख्याध्यापिका श्रीमती अनुजा साळगावकर आदी उपस्थित होते. सहशिक्षिका श्रीमती अमिना नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी श्रीमती श्रृती जोशी व प्रशांत गावकर यांनी विशेष मेहनत घेतली.
