जन आरोग्य सेवा पुरस्कार सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रदान
99302
जन आरोग्य सेवा पुरस्कार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रदान
ओरोस, ता. १८ ः सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाळासाहेब ठाकरे जन आरोग्य सेवा गौरव पुरस्कार सोहळ्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आयुष्मान कार्ड निर्माण या वर्गवारीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पिंपरी चिंचवड येथील ग. दि. मांडगुळकर सभागृहात हा सोहळा आज झाला. पुरस्कार वितरण सोहळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने हा पुरस्कार मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी स्वीकारला. जिल्ह्यातील लाभार्थींचे १०० टक्के आयुष्मान कार्ड निर्माण करण्यातील उत्कृष्ट व सातत्यपूर्ण कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून हा गौरव करण्यात आला. हा पुरस्कार जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेसाठी एक मोठा सन्मान आहे. आयुष्मान कार्ड निर्माण करण्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भरीव योगदान, जिल्ह्यातील ४९ गावांमधील लाभार्थींचे १०० टक्के आयुष्मान कार्ड निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण, एकूण कार्ड निर्माणातील जिल्ह्याची कामगिरी सातत्यपूर्ण व प्रगतिशील आहे, ही पुरस्कारासाठी जिल्ह्याच्या निवडीची प्रमुख कारणे आहेत.
