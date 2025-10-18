नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेत रस्सीखेच
लांजा नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेत रस्सीखेच
आमदार किरण सामंत यांची कसोटी ; नव्या चेहऱ्याला संधी मिळण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १८ ः लांजा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठीचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर आता निवडणुकीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या वेळी नगराध्यक्षपदासाठीची निवडणूक विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अन्य पक्षांच्या तुलनेत शिवसेना शिंदेगटाकडून इच्छुकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अनेकजणांनी तर नगराध्यक्षपदावर डोळा ठेवूनच पक्षात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाची निवड करताना आमदार किरण सामंत यांची कसोटी लागणार आहे.
इच्छुकांपैकी साऱ्यांना बाजूला करून नगराध्यक्षपदासाठी राजकारणात नसलेल्या; परंतु जिंकून येईल अशा नवीन चेहऱ्याला आमदार संधी देतील, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून प्रशासकीय कारभार असलेल्या लांजा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठीचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले. या वेळी नगराध्यक्ष तसेच नगरपंचायतीच्या १७ पैकी ९ जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या वेळी नगरपंचायतीवर महिलाराज येणार आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांनी नगराध्यक्षासह नगरसेवकपदासाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. सद्यःस्थितीत शिवसेना ठाकरे गट, भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांपेक्षा शिवसेना शिंदेगटाकडून नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची संख्या ही सर्वाधिक आहे. यातील अनेकजणांनी आपल्या पत्नीलाच उमेदवारी मिळणार, असे यापूर्वीच ठासून सांगितलेले आहे तर काहीजणांनी शिवसेना शिंदेगटात प्रवेश करण्याअगोदरच आपल्यालाच नगराध्यक्षपदाचे तिकीट मिळेल, या तडजोडीने पक्षात जाहीर प्रवेश केला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेना शिंदे गटांमध्येच नगराध्यक्षपदासाठी जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे.
आमदार किरण उर्फ भैय्या सामंत यांनी आपल्यालाच तिकीट देणार असल्याचे आपल्याला सांगितले होते, असे अनेकजण छातीठोकपणे सांगताना दिसत आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची भलीमोठी संख्या असल्याने नगराध्यक्षपद कोणाच्या पदरात पडणार, याकडे लांजावासियांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व इच्छुकांमधून आमदार किरण सामंत हे या पदासाठी कोणाची निवड करतात किंवा कोणावर या पदासाठी विश्वास टाकतात? हे आगामी काळात कळेल. नगराध्यक्षपदासाठी निवड करणे हे आमदार किरण सामंत यांच्यासमोर एक कठीण आव्हान असणार आहे. मागील नगराध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर शहरातील नागरिकांमध्ये असलेला प्रचंड रोष लक्षात घेता आमदार किरण सामंत हे प्रस्थापित उमेदवारांपेक्षा एखाद्या नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
चौकट
विरोधी पक्षाकडूनदेखील चाचपणी
विरोधी पक्षाकडूनदेखील नगराध्यक्षपदासाठी आपापल्या उमेदवारांची चाचपणी केली जात आहे. सद्यःस्थितीत लांजा नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात आणि एकूणच तालुक्यात शिंदेगटाचा प्रभाव आहे. त्याचा फायदा निश्चितच नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना शिंदेगटाच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
