मैदानी क्रीडा स्पर्धेत नेमळे प्रशालेचे यश
सावंतवाडी, ता. १८ ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने क्रीडा संकुल ओरोस येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय शालेय मैदानी स्पर्धेत नेमळे पंचक्रोशी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्राची राऊळ हिने १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटात गोळाफेक स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला, तर मुलांच्या गटात ऋतुराज वराडकर याने भालाफेक स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावला. अर्जुन टुंबरे याने थाळीफेकमध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावला. या तीन विद्यार्थांची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली. याबद्दल नेमळे पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आ. भि. राऊळ, संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, माजी विद्यार्थी संघाचे सर्व पदाधिकारी, प्राचार्य के. व्ही. बोवलेकर, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले. या विद्यार्थांना क्रीडाशिक्षक आर. के. राठोड यांचे बहुमोल मार्गदर्शन लाभले.
तारकर्लीत जिल्हा बॅंकेतर्फे वाहनांचे वितरण
मालवण, ता. १८ : सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तारकर्ली शाखेमार्फत आज शाखेमध्ये १९ कर्जदार सभासदांना वाहनांचे वितरण केले. बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा वितरण सोहळा आयोजित केला होता. वितरित केलेल्या या १९ वाहनांमध्ये सहा चारचाकी, एक रिक्षा आणि बारा दुचाकींचा समावेश होता. कर्जदार सभासदांना त्यांच्या नवीन वाहनांच्या चाव्या मान्यवरांच्या हस्ते सुपूर्द केल्या. यावेळी बँकेचे संचालक संदीप उर्फ बाबा परब, बँकेचे शाखा व्यवस्थापक मंदार चव्हाण, माजी व्यवस्थापक देवानंद लोकेगावकर, कर्मचारी माधव गोसावी, गौरवी तळवडेकर, शिंदे गटाचे उपतालुकप्रमुख विजय चव्हाण, हॉटेल व्यावसायिक नमिता गावकर, तारकर्ली ई-सेवा केंद्राचे किरण मिस्त्री आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी तारकर्ली शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
