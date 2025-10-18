गोमातेच्या पूजेतून नांदली भक्तीभावाची पवित्र परंपरा
99423
गोमातेच्या पूजेतून नांदली
भक्तीभावाची पवित्र परंपरा
कवठी, चेंदवण येथे ‘वसुबारस’
कुडाळ, ता. १८ ः ‘वसुबारस’ या पवित्र सणानिमित्त विश्व हिंदू परिषद कुडाळतर्फे पारंपरिक गोवत्स पूजेचा कार्यक्रम उत्साहात झाला. हा कार्यक्रम कवठी येथे सुभाष जोशी यांच्या निवासस्थानी तसेच चेंदवण येथे गुणाजी परब यांच्या निवासस्थानी पार पडला.
या कार्यक्रमाला विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष अजित फाटक, कुडाळ प्रखंड सहमंत्री संतोष सांगळे उपस्थित होते. कवठी येथील कार्यक्रमात प्रवीण कुडाळकर, प्रवीण खडपकर, छोटू खडपकर, गजानन कवठेकर, रुपेश खडपकर, रुपेश वाडयेकर, सुरेश जोशी, संदीप जोशी, वैष्णवी बर्वे, सानवी कवठकर, रुतुजा मुनगेकर, साक्षी जोशी आदींनी सहभाग घेतला. पाच सुवासिनींनी गोमातेचे औक्षण करून पूजाविधी पार पाडला. चेंदवण येथे दादा ठुंबरे, शाम परब, गुणाजी परब, विनायक मेस्त्री, मंदार परब, सानिका परब, अनिता परब, सारिका परब, भूमी परब, शारदा परब, केसरी परब, विनिता मेस्त्री, केशव परब आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.