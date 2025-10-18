‘ओंकार’चा बंदोबस्त करा अन्यथा आंदोलन!
शेतकऱ्यांचा इशारा; वनविभाग केवळ फटाके फोडण्यातच व्यस्त
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १८ ः कास, मडुरा आणि सातोसे गावांमध्ये ‘ओंकार’ हत्तीने धुमाकूळ घातला आहे. तांबोसे (गोवा) येथून आलेल्या या हत्तीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वनविभाग यावर काहीच ठोस हालचाली करत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. यातूनच त्यांनी मंगळवारपासून (ता. २१) शेतातच बसून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
स्थानिक ग्रामस्थ तसेच मडुरा, कास व सातोसे सरपंचांनी सिंधुदुर्ग उपवनसंरक्षक यांना शुक्रवारी (ता. १७) निवेदन सादर केले. यात म्हटले आहे की, ‘ओंकार’ हत्ती २७ सप्टेंबरपासून कास, मडुरा आणि सातोसे गावांच्या परिसरात फिरत आहे. या हत्तीने भातशेती तसेच नारळ, पोफळी आणि केळीच्या बागायतींचे मोठे नुकसान केले आहे. सध्या भात कापणीचा हंगाम सुरू असतानाच हत्तीचा उपद्रव वाढल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
दरम्यान, वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या कास, मडुरा आणि सातोसे येथील शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुढील चार दिवसांत हत्तीचा बंदोबस्त न झाल्यास मंगळवारपासून (ता. २१) शेतकरी शेतातच बसून अनोखे आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला वनविभाग जबाबदार असेल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
हत्ती पकडण्याचे आश्वासन हवेत
वनविभागाने कास माऊली मंदिरात दोन दिवसांत हत्तीचा बंदोबस्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर हत्ती पकडण्यासाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले होते. मात्र, दोन आठवडे उलटूनही हत्ती पकड मोहिमेबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. वनरक्षक केवळ फटाके फोडण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
