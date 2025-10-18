दर्जेदार उत्पादनांतून विश्वासार्हता जपा
दर्जेदार उत्पादनांतून विश्वासार्हता जपा
सूर्यकांत पाटील ः खांबाळेत ‘पंचायतराज’ अंतर्गत खाद्य महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १८ ः महिला बचतगटांच्या उत्पादनांची विश्वासार्हता बाजारपेठेत कायम आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना मागणी देखील मिळते. मात्र, असे असले तरी बचतगटांनी बाजारपेठेची मागणी ओळखूनच दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती करावी. उत्पादनाच्या दर्जाबरोबर पॅकिंग, ग्रेडिंगवर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी येथे केले.
मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान अंतर्गत खांबाळे ग्रामपंचायत आणि सहेली ग्रामसंघाच्या माध्यमातून खांबाळे ग्रामपंचायत आवारात दोन दिवशीय दिवाळी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. महोत्सवाचे उद्घाटन गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांच्या हस्ते झाले. तहसीलदार श्री. पाटील, पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, सरपंच प्राजक्ता कदम, निवृत्त कॅप्टन राजाराम वळंजू, ग्रामसंघाच्या अध्यक्ष सुनिता पवार, माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश लोके, उपसरपंच मंगेश गुरव, नयना गुरखे आदी उपस्थित होते.
तहसीलदार पाटील म्हणाले, ‘‘महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी, यासाठी दिवाळी खाद्य महोत्सवाची संकल्पना कौतुकास्पद आहे. या ग्रामपंचायतीचा आदर्श तालुका पातळीवर घ्यावा आणि पुढच्या वर्षी पंचायत समिती आवारात अशा प्रकारे दिवाळीच्या दोन-तीन दिवस अगोदर महोत्सव आयोजित करावा. महिला बचतगटांनी बाजारपेठेतील मागणीचे भान ठेवून उत्पादनांची निर्मिती करावी, जेणेकरून आपले नुकसान होणार नाही.’’ श्री. जंगले यांनी, महिला बचतगटांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पाठबळ देण्याच्या हेतूने दिवाळी खाद्य महोत्सवाची संकल्पना राबविली. ही संकल्पनाच अतिशय स्तुत्य आहे. गावोगावी असे उपक्रम व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
भेसळमुक्त उत्पादने लोकांपर्यंत पोहोचवा
प्रत्येक गोष्टीत भेसळीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा वातावरणात महिला बचतगटांच्या उत्पादनांची विश्वासार्हता टिकून आहे. त्यामुळे आपली उत्पादने अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, असे मत पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांनी व्यक्त केले.
