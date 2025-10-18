विभागीय हर्डल्स स्पर्धेसाठी सौम्या परब हिची निवड
सावंतवाडी, ता. १८ ः संस्कार नॅशनल स्कूल निरवडे प्रशालेतील आठवीची विद्यार्थिनी सौम्या परब हिने जिल्हास्तरीय हर्डल्स या वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला. तिची निवड डेरवण चिपळूण येथे होणाऱ्या विभागस्तरीय स्पर्धेसाठी झाली आहे. सौम्या हिने प्रशालेतील क्रीडा शिक्षिका धनश्री तुळसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अथक सराव केला व हे यश संपादन केले. प्रशालेचे चेअरमन डॉ. शेखर जैन, मुख्याध्यापिका प्रणाली रेडकर यांनी तिचे अभिनंदन केले व पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. या विद्यार्थिनीचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व पालकांनी अभिनंदन केले.
उत्कृष्ट वक्ता स्पर्धेला
परुळेत उत्स्फूर्त प्रतिसाद
म्हापण, ता. १८ ः माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त ‘वाचन प्रेरणा दिन’ ग्रंथ संग्रहालय परुळेच्या वतीने साजरा करण्यात आला. यानिमित्त ग्रंथ प्रदर्शन व उत्कृष्ट वक्ता स्पर्धा घेण्यात आली.
यावेळी जिल्हा परिषद शाळा परुळे क्र. ३ च्या विद्यार्थ्यांनी ग्रंथ प्रदर्शनाला भेट दिली. या प्रदर्शनात आरोग्य, इतिहास, बालवाङमय आदी पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली. वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने बालवाचकांनी आपल्या नावाची नोंद ग्रंथालयात करून बाल सभासदत्व स्वीकारले. ग्रंथालयाच्या वतीने शाळेत उत्कृष्ट वक्ता स्पर्धा लहान व मोठ्या गटात घेण्यात आली. यात पहिल्या तीन क्रमांकाच्या विद्यार्थ्यांना रोख बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी ग्रंथालयाचे कार्यकारिणी खजिनदार सुनील माडये, प्रथमेश नाईक, कर्मचारी आमडोसकर, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
