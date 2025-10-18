अनामत दोन लाख, भाडे साडेतीन हजार
-ratchl१८३.jpg-
P२५N९९४०१
चिपळूण ः लिलावात काढलेले पालिकेचे मटण व मच्छीमार्केटमधील गाळे.
-----
अनामत दोन लाख, भाडे साडेतीन हजार
चिपळुणातील मटण-मच्छीमार्केट ; ४३ गाळ्यांच्या ई-लिलावाला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १८ ः चिपळूण पालिकेने मटण-मच्छीमार्केटमधील ४३ गाळ्यांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या गाळ्यासाठी किमान अनामत रक्कम दोन लाख रुपये असून, किमान भाडे साडेतीन हजारांच्या आसपास आहे. विविध कारणाने वादात सापडलेले हे मटण-मच्छीमार्केटमधील गाळ्यांच्या लिलावात व्यापारी किती सहभाग घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून पडिक असलेल्या मटण व मच्छीमार्केट इमारतीची दुरूस्ती झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने गाळ्यांचा लिलाव जाहीर केला आहे. ३० वर्षासाठी येथील ४३ गाळे भाड्याने देण्यात येणार आहेत. विविध कारणाने वादात सापडलेल्या या इमारतीमधील गाळ्यांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत मटण व मच्छीविक्रेते व्यावसायिक तसेच व्यापारी कितपत सहभागी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
रस्त्याच्या समोर असलेले १ ते १५ गाळ्यांपैकी अनुसूचित जातीजमातींपैकी व भटक्या विमुक्त जाती जमातीसाठी आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रत्येकी १ असे २ गाळे आरक्षित ठेवले आहेत. या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ १४.६२५ चौ. मी. असून, नापरतावा अमानत रक्कम २ लाख ७१ हजार ८९ रुपये भरावी लागणार आहे. गाळ्यांचे मासिक भाडे ३६५० रुपये आहे. मच्छीमार्केटच्या १ ते १० गाळ्यांमधील पहिला गाळा दिव्यांगासाठी आरक्षित ठेवला आहे. या गाळ्यांसाठी ना परतावा अनामत रक्कम २ लाख १७ हजार ५२३ रुपये आहे. १ ते १८ मटणमार्केट गाळ्यांमधील १ गाळा आरक्षित आहे. या गाळ्यांसाठीही मच्छीमार्केट प्रमाणेच अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. मटण व मच्छीमार्केटच्या गाळ्यांचे मासिक भाडे २९०० रुपये ठेवण्यात आले आहे.
-----
चौकट
उत्पन्नाचे नवे साधन
एकूण ३० वर्षासाठी हे गाळे ई-लिलाव प्रक्रियेने भाड्याने देण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेत व्यावसायिक सहभागी झाल्यास पालिका प्रशासनाला उत्पन्नाचे नवे साधन निर्माण होणार आहे शिवाय रस्त्याच्याकडेला बसणाऱ्या मटण व मच्छीमार्केट व्यावसायिकांची संख्या कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.