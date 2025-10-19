जिल्हा नियोजन निधी वाटपावर प्रश्नचिन्ह
‘जिल्हा नियोजन’तर्फे निधी; काम कुठेय?
रावजी यादव ः ओरोसमधील शिवरायांचा पुतळा, आंबेडकर भवनला निधी दिला?
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १९ ः जिल्हा नियोजन मंडळाला प्राप्त झालेल्या ८४.६० कोटीमधून ५८.२६ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच १५१.३० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्गनगरीमधील ओरोस फाट्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आणि त्या पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत दुरुस्तीचा समावेश आहे का? असा प्रश्न भारतीय बौद्ध महासभा सिंधुदुर्ग अध्यक्ष रावजी यादव यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन मंडळाचा २८० कोटींचा आराखडा २०२५-२६ या वर्षासाठी मंजूर केला आहे. त्यातील ८४.६० कोटी निधी प्राप्त झाला असून ५८.२६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच १५१.३० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, यात कोकणकोणत्या कामांचा समावेश आहे, याबाबत समजू शकलेले नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत यांनी जबाबदारी स्वीकारली त्यावेळी त्यांनी ओरोस फाटा येथील अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा भव्य दिव्य उभारण्याचा आणि परिसर सुशोभित करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात त्यांच्या कालावधीत हे काम होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी पालकमंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांच्याही काळात याला मुहूर्त मिळाला नाही. सध्या नितेश राणे पालकमंत्री म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्या काळात जिल्ह्याने निधी खर्च आणि वितरण करण्यात राज्यात आघाडी घेतली आहे. मात्र, यात गेली अनेक वर्षे नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ओरोस फाटा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आणि परिसर सुशोभीकरण याचा समावेश महत्त्वाचा आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी रावजी यादव यांनी केली आहे.
सिंधुदुर्गनगरी येथे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन आहे. त्या इमारतीची दुर्दशा झाली आहे. यासाठी २०१४ पासून एक पैसा उपलब्ध झालेला नाही, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्यासह प्रशासनाकडून लेखी सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत सुद्धा जिल्हा प्रशासनाने माहिती प्रसिद्ध करावी, अशीही मागणी रावजी यादव यांनी केली आहे.
आतातरी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत होईल?
सिंधुदुर्गनगरी महसूल गाव जाहीर केल्याबद्दल आभार व्यक्त करीत श्री. यादव यांनी आतातरी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत होईल का? असा प्रश्न केला आहे. नगरपंचायतीसाठी नागरिक आग्रही आहेत, ही मागणी लवकरच पूर्ण व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
