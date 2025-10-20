गोगटे हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी साकारल्या किल्यांच्या प्रतिकृती
जामसंडे ः येथील हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांनी किल्ला बनवला होता.
गोगटे हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी
साकारल्या किल्यांच्या प्रतिकृती
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २०ः जामसंडे येथील श्री. मो. गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरमध्ये गडकिल्यांच्या प्रतिकृती तयार केल्या होत्या. राजगड, रायगड, प्रतापगड, सिंहगड, सिंधुदुर्ग, लोहगड आदी किल्यांच्या प्रतिकृती साकारण्यात आल्या होत्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करणे या विषयावर कला शिक्षक मृत्युंजय मुणगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली किल्ले बनविणे स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी मुख्याध्यापक सुनील जाधव, शिक्षक संजय पांचाळ, मृत्युंजय मुणगेकर, चेतन पुजारे आदी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी माती, कागद, वाळु, रंग अशा विविध साहित्यांचा वापर करून राजगड, रायगड, प्रतापगड, सिंहगड, सिंधुदुर्ग, लोहगड अशा ऐतिहासिक किल्ल्यांची प्रतिकृती साकारली होती. स्पर्धेचे परीक्षण मानसी मुणगेकर, मयूरेश्वरी मांजरे, सुजित फडके यांनी केले.
