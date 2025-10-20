कोकण रेल्वेचे उन्हाळी वेळापत्रक आजपासून
कोकण रेल्वेचे उन्हाळी वेळापत्रक आजपासून
गाड्यांचे वेग वाढणार; वेगाची मर्यादा ताशी ८० ते १३० किलोमीटर
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २०ः कोकण रेल्वे मार्गावर उद्यापासून (ता. २१) वेळापत्रकात बदल होणार असून या मार्गावरील सर्व गाड्या आता सुसाट धावणार आहेत.
कोकण रेल्वेचे उन्हाळी हंगामातील गाड्यांच्या वेळापत्रकामध्ये बदल होणार असून प्रत्येक स्थानकामध्ये एक ते दोन तास उशिराने किंवा लवकर गाड्या दाखल होणार आहेत. कोकण रेल्वे मार्गावर सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून यंदा १५ जून ते २० ऑक्टोबर पर्यंत पावसाळी वेळापत्रक लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे गाड्यांचा वेग ताशी ५० ते ६० किलोमीटर ठेवला होता. आता या वेगाची मर्यादा ताशी ८० ते १३० किलोमीटर अशी राहणार आहे. त्यामुळे कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना अवघ्या सहा ते आठ तासांमध्ये प्रवास करता येणार आहे. परिणामी प्रत्येक स्थानकात येणाऱ्या गाड्यांच्या वेळेत बदल होणार आहे. मुंबई ते मडगाव या मार्गावर येणाऱ्या गाड्यांच्या वेगात ही बदल होणार आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावर धावणारी एर्णाकुलम ते निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस ही कणकवली स्थानकामध्ये पहाटे ३ वाजून ४५ वाजता येणार आहे. मंगळूर ते उधान एक्सप्रेस कणकवली स्थानकामध्ये सकाळी ७ वाजून ४५ वाजता दाखल होईल. सावंतवाडी ते दिवा ही गाडी कणकवली स्थानकामध्ये सकाळी ९ वाजून १८ मिनिटांनी दाखल होईल. मडगाव ते बांद्रा टर्मिनस ही गाडी सकाळी ९ वाजून ५२ वाजता सुटेल. मांडवी एक्सप्रेस सकाळी ११.३२ वाजता सुटेल. मडगाव एलटीटी ही गाडी कणकवली स्थानकामध्ये दुपारी ३.१० वाजता सुटेल. वंदे भारत एक्सप्रेस सायंकाळी ४.२० वाजता तर जनशताब्दी एक्सप्रेस ५ वाजता सुटेल. एर्णाकुलम पुणे एक्सप्रेस ही कणकवली स्थानकामध्ये सायंकाळी ७.५७ वाजता सुटेल.
सावंतवाडी ते दादर तुतारी एक्सप्रेस कणकवली स्थानकामध्ये रात्री ८.४७ वाजता सुटेल. मंगलुर एक्सप्रेस रात्री ८.५२ वाजता सुटेल तर कोकण कन्याएक्सप्रेस ही रात्री ९.३० वाजता सुटेल. सावंतवाडी दिवा ही गाडी सावंतवाडी येथून सकाळी ८.२५ वाजता सुटेल. गांधीधाम एक्सप्रेस सावंतवाडी येथे दुपारी १२.१८ वाजता सुटेल. वास्को ते पटणा ही गाडी सावंतवाडी स्थानकामध्ये रात्री ९.५२ वाजता सुटेल. सावंतवाडी ते एलटीटी ही दिवाळी विशेष गाडी सावंतवाडी येथून रात्री १०.२० वाजात सुटेल. मडगाव एलटीटी ही गाडी सावंतवाडी स्थानकामध्ये दुपारी २.२४ वाजता सुटेल. नेत्रावती एक्सप्रेस कुडाळस्थानकांमधून पहाटे ५.५२ वाजता सुटेल. वेरावल एक्सप्रेस कुडाळ स्थानकातून दुपारी १२.३८ वाजता सुटेल. तेजस एक्सप्रेस कुडाळस्थानामधून सायंकाळी ५ वाजता सुटेल. मत्स्यगंधा एक्सप्रेस स्थानकामधून रात्री ९.४० वाजता सुटेल. मडगाव ते हाप्पा ही गाडी कुडाळ स्थानकांमधून दुपारी १२.३२ वाजता सुटेल. तिरुअनंतपुरम ते इंदोर ही गाडी कुडाळस्थानकांमधून पहाटे ५.४६ वाजता सुटेल. मडगाव निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ही कुडाळमधून सकाळी ११.३० वाजता सुटेल. त्रिवेंद्रम सेंटर ते निजामुद्दीन ही सुपरफास्ट एक्सप्रेस सिंधुदुर्ग स्थानकातून सकाळी १०.५८ वाजता सुटेल. तिरुअनंतपुरम ते एलटीटी ही गाडी सिंधुदुर्ग स्थानकातून सायंकाळी ६.४४ वाजता सुटेल.
चौकट
अशा आहे सुपरफास्ट गाड्यांचा वेग
वंदे भारत एक्सप्रेस - ताशी १३० ते १६०
राजधानी एक्सप्रेस - ताशी ११० ते १२०
दुरंतो एक्सप्रेस - ताशी ११० ते १३०
तेजस एक्सप्रेस - ताशी ९० ते १००
