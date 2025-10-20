कणकवली : नाटळ सोसयाटी
नाटळ सोसायटीतर्फे
विविध उपक्रम
कणकवली, ता. २० : ‘गावातील तरुणांना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी मिळावी, या उद्देशाने संस्था त्यांना व्यवसायासाठी कर्ज वाटप करीत आहे. याचा लाभ घेत तरुणांनी व्यवसायात वृद्धी करत स्वावलंबी बनावे,’ असे प्रतिपादन नाटळ सहकारी सेवा सोसायटी अध्यक्ष एन. बी. सावंत यांनी नाटळ ग्रामपंचायतीमध्ये आयोजित सर्वसाधारण सभेत केले.
कणकवली तालुक्यातील नाटळ सहकारी सेवा सोसायटीची सर्वसाधारण सभा ग्रामपंचायत सभागृहात झाली. यावेळी प्रगतशील शेतकरी, तसेच दहावी, बारावीमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक साहित्य देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी नाटळ सहकारी सेवा सोसायटी अध्यक्ष एन. बी. सावंत, उपाध्यक्ष तुकाराम नाटळकर, उपसरपंच पंढरीनाथ तायशेटे, गटसचिव गौरव सावंत, संचालक मिलिंद डोंगरे, किशोर परब, दत्ताराम खरात, दीपक पांगम, दशरथ सुतार, प्रतिभा कुडतरकर, चंद्रकांत सुतार, संतोस खरात, राधिका कुडतरकर, प्रगतशील शेतकरी मनोज सावंत, सुभाष घाडीगावकर, विश्वास सावंत, सचिन सावंत, साबाजी सावंत, दयानंद घाडीगावकर, अर्जुन दळवी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.