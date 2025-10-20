राज्य स्पर्धेसाठी देवरुखच्या तायक्वांडोपट्टूंची निवड
देवरूख ः राज्य स्पर्धेसाठी निवड झालेले देवरूखचे तायक्वांदोपटू.
देवरुखचे खेळाडू राज्यात चमकणार
तनुश्री नारकर, मृणाल मोहिरेची निवड ; ४०० खेळाडू सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २० ः तायक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या मान्यतेने तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या अंतर्गत व रत्नागिरी तायक्वांदो स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या सहकार्याने ज्युनिअर अजिंक्यपद राज्यस्तरीय तायक्वांदो स्पर्धा २३ ते २५ या कालावधीत डेरवण येथे होणार आहे. त्यामध्ये सुमारे ४०० खेळाडू सहभागी होणार आहेत.
राज्य स्पर्धेसाठी संगमेश्वर तालुका तायक्वांदो अकॅडमीअंतर्गत सुरू असलेल्या नगरपंचायत देवरुख तायक्वांदो क्लबचे दोन खेळाडू तनुश्री गणेश नारकर व मृणाल शाम मोहिरे हे फाईट प्रकारात रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यांचा गौरव देवरुख तायक्वांदो क्लबतर्फे करण्यात आला. यावेळी नगरपंचायत देवरूखचे मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले, नगरपंचायत देवरुख तायक्वांदो क्लब अध्यक्षा स्मिता लाड, युयुत्सु आर्ते यांच्या प्रमुख उपस्थित झाला. या वेळी प्रमुख प्रशिक्षक शशांक घडशी, उपाध्यक्ष संदेश जागुष्टे, सदस्या स्वाती नारकर, रूपाली कदम, पालक प्रतिनिधी अदिती लोध, प्रशिक्षक स्वप्निल दांडेकर, सुमीत पवार, गायत्री शिंदे, साई प्रसाद शिंदे आदी उपस्थित होते. या निवड झालेल्या खेळाडूंना तालुका अकॅडमीचे अध्यक्ष माजी आमदार सुभाष बने, तालुक्याचे आमदार शेखर निकम, माजी राज्यमंत्री रवींद्र माने, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष रोहन बने, देवरुख शहराच्या माजी नगराध्यक्षा मृणाल शेट्ये, माजी उपनगराध्यक्ष अभिजित शेट्ये आदी उपस्थित होते.