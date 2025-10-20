''चिताळआळी'', ''युनिक बॉईज'' अव्वल
सावंतवाडी : मोठ्या गटाचे बक्षीस स्वीकारताना चितारआळी बॉईजचे सदस्य.
सावंतवाडी : तलावाकाठी स्पर्धेसाठी सहभागी झालेले अक्राळविक्राळ नरकासुर.
नरकासुर स्पर्धा ः सावंतवाडीकरांची उसळली गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः आम्ही सावंतवाडीकर मित्रमंडळ आयोजित ''नरकासुर स्पर्धा २०२५'' मोठ्या उत्साहात पार पडली. खुला गट व बालगट या दोन्ही गटात अनेक स्पर्धक सहभागी झाले. शेकडोंच्या संख्येने नागरिक यावेळी उपस्थित होते. मोठ्या गटात चितारआळी बॉईज तर लहान गटातून युनिक बॉईज सालईवाडा यांनी प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस पटकावले.
ही स्पर्धा दोन गटात पार पडली. भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या उपस्थितीत या स्पर्धेचा प्रारंभ झाला. लहान गटात प्रथम क्रमांक युनिक बॉईज सालईवाडा यांनी प्राप्त करत १० हजार, द्वितीय बाळगोपाळ माठेवाडा यांनी ७ हजार तर तृतीय क्रमांक खासकिलवाडा बॉईज यांनी प्राप्त करत ५ हजार रुपयांचे बक्षीस पटकावले. मोठ्या गटात चितारआळी बॉईज यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत २५ हजारांचे बक्षीस जिंकले. द्वितीय क्रमांक माठेवाडा बालगोपाळ मित्रमंडळ यांनी १५ हजार तर दळवीवाडा युवक कला क्रीडा मंडळ माजगाव यांनी तृतीय क्रमांक पटकावत १० हजारांच्या बक्षिसाचा मान पटकावला. माठेवाडा मित्रमंडळ व झकास मित्रमंडळ वैश्यवाडा यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिक पटकावले.
सावंतवाडीतील शिवरामराजे भोसले पुतळा ते सारस्वत बँकेपर्यंतच्या मार्गावर मोठ्या उत्साहात ही स्पर्धा पार पडली. यावेळी विशाल परब, वेदिका परब, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुहास गवंडळकर, तालुका अध्यक्ष बाळू देसाई, विनोद राऊळ, अजय गोंदावळे, मोहिनी मडगावकर, आनंद नेवगी, दीपाली भालेकर, दिलीप भालेकर, विशाल सावंत, हितेन नाईक, केतन आजगावकर, अमित परब आदी मान्यवर होते.
