शिक्षण ही ज्ञानग्रहणाची निरंतर प्रक्रिया
swt206.jpg
99750
कुडाळ ः बॅ. नाथ पै महिला महाविद्यालयात बहिस्थ बी.एस्सी. शिक्षणक्रमाचे उद्घाटन करताना तहसीलदार वीरसिंग वसावे. सोबत उमेश गाळवणकर, प्रा. अरुण मर्गज, प्रा. नितीन बांबार्डेकर, प्रा. परेश धावडे, प्रा. कल्पना भंडारी, प्रा. चैताली बांदेकर आदी.
वीरसिंग वसावेः कुडाळमध्ये बहिस्थ बी.एस्सी. शिक्षणक्रमाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २०ः माणसाने नेहमी नवनवीन ज्ञान शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असले पाहिजे. वाचनातून असो किंवा शिक्षकांच्या शिकवण्यातून, आपण नेहमी शिकत राहिले पाहिजे. शिकण्यातून सतत ज्ञान मिळत असते, असे प्रतिपादन तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांनी येथे केले.
श्री. वसावे हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकशी संलग्न बॅ. नाथ पै कला वाणिज्य आणि विज्ञान महिला महाविद्यालयाच्या केंद्रामध्ये मान्यता मिळालेल्या बहिस्थ बी.एस्सी. शिक्षणक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘बहिस्थ बी.एस्सी.साठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना ''आपण शिकलो'' एवढ्यावर थांबू नका, तर अनेक गोष्टी शिकायच्या राहिल्या आहेत, असे समजून त्या शिकून घ्या. सतत भ्रमणध्वनीच्या संपर्कात राहण्यापेक्षा पुस्तकांच्या सानिध्यात रहा, मग एकटेपणा जाणवणार नाही. विविध ग्रंथांचे वाचन करा. काही संकुचित वृत्तीची माणसे द्वेष पसरवत आहेत. वाचनामुळे त्यापासून सावध राहू शकतो. बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेमार्फत बहिस्थ बी.एस्सी. पदवी प्राप्त करण्याची सुसंधी उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्या संधीचा लाभ घ्या. शिकण्याचा आनंद घ्या. बी.एस्सी.सह विविध कोर्स पूर्ण करा आणि स्वतःच आपले करिअर करिअर घडवा.’’
संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर म्हणाले, ‘‘बारावी सायन्सनंतर कुठल्या तरी सेवेमध्ये असलेल्यांना बी.एस्सी. पूर्ण करण्याची इच्छा असूनही ती काही अपरिहार्य कारणांमुळे पूर्ण करता येत नव्हती. ही गैरसोय लक्षात घेऊन बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेने बॅ. नाथ पै कला वाणिज्य आणि विज्ञान महिला महाविद्यालयामध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे केंद्र सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत बहिस्थ बी.एस्सी.ची सेवा उपलब्ध करून दिलेली असून त्याचा लाभ घ्यावा.’’
यावेळी व्यासपीठावर संस्था चेअरमन गाळवणकर, प्राचार्य तथा केंद्रप्रमुख अरुण मर्गज, केंद्र समन्वयक नितीन बांबर्डेकर, प्रा. परेश धावडे, प्रा. चैताली बांदेकर, प्रा. कल्पना भंडारी आदी उपस्थित होते. विद्यापीठ गीताने व दीपप्रज्वलनाने बी.एस्सी. शिक्षणक्रमाच्या नामफलकाचे तहसीलदार वसावे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. आभार सुमन करंगळे-सावंत यांनी मानले. प्रास्ताविक केंद्र समन्वयक प्रा. नितीन बांबर्डेकर यांनी केले.
