सिंधुदुर्ग विभाग नियंत्रकपदी घोडे
सिंधुदुर्ग विभाग
नियंत्रकपदी घोडे
कणकवलीः गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या रा. प. महामंडळाच्या सिंधुदुर्ग विभाग नियंत्रकपदी दीपक घोडे हे शनिवारपासून (ता. १८) रुजू झाले आहेत. विभाग नियंत्रक प्रल्हाद घुले यांच्या निधनानंतर रिक्त असलेल्या विभाग नियंत्रकपदाचा अतिरिक्त पदभार रत्नागिरीचे विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे यांच्याकडे होता. दरम्यान, रायगडचे विभाग नियंत्रक घोडे यांची सिंधुदुर्गमध्ये बदली झाली होती. शनिवारी त्यांनी विभाग नियंत्रकपदाचा पदभार स्वीकारला.
....................
युवक महोत्सवामध्ये
बांदेकर कॉलेजचे यश
सावंतवाडीः मुंबई येथील राज्यस्तरीय युवक महोत्सवात येथील बी. एस. बांदेकर महाविद्यालयाने अभिमानास्पद यश मिळविले. विद्यार्थ्यांनी विविध कलाक्षेत्रांमध्ये सहभाग घेऊन ३ रौप्य तसेच १ कांस्यपदक पटकावले. यामध्ये दोन विद्यार्थ्यांची मुंबई विद्यापीठामार्फत पुढील राज्यस्तरीय फेरीसाठी निवड झाली आहे. त्याचबरोबर ''शॉर्ट फिल्म'' या विभागात सादर करण्यात आलेल्या ''कानन'' या चित्रपटाला उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळून बी. एस. बांदेकर कला महाविद्यालयाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.
.....................
व्यापारी संघातर्फे
तळवडेत कार्यक्रम
सावंतवाडीः तळवडे व्यापारी संघातर्फे लक्ष्मी पूजनानिमित्त तळवडे येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्या (ता. २१) सायंकाळी ७ वाजता भास्कर वैद्य प्रस्तुत जय संतोषी माता दशावतार नाट्यमंडळ, मातोंड पेंडूर यांचा ''राजा मणिध्वज मायासुंदरी'' हा नाट्यप्रयोग, बुधवारी (ता. २२) सायंकाळी ७ वाजता बंड्या गोवेकर प्रस्तुत अष्टविनायक दशावतार नाट्य मंडळ, निरवडे यांचा ''मायाजाल'' नाट्यप्रयोग होणार आहे. लाभ घेण्याचे आवाहन व्यापारी संघातर्फे केले आहे.
.....................
''शिवराय ग्रुप''चे
किल्ले लक्षवेधी
ओटवणेः सरमळे-नांगरतास येथील शिवराय ग्रुपच्या बालशिवभक्तांनी साकारलेली विशाळगड, पन्हाळा व रायगड किल्ल्यांची प्रतिकृती लक्षवेधी ठरली. या विशाळगड व पन्हाळा किल्ल्यांच्या प्रतिकृतीचे उद्घाटन सरमळे सरपंच विजय गावडे, पोलिसपाटील दीपक नाईक, विलवडे येथील सुनील सावंत, ग्रामस्थ कृष्णा देसाई, प्राजक्ता देसाई, वासुदेव माधव, मोहन देसाई, अजयकुमार देसाई, अर्जुन माधव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी दिव्यम देसाई याने सादर केलेल्या शिवप्रतिज्ञेने वातावरण शिवमय झाले. उपस्थित मान्यवरांनी मुलांच्या या कलेचे कौतुक केले. बाल शिवभक्तांच्या शिवराय ग्रुपने पहिल्या वर्षी तोरणा, दुसर्या वर्षी कोंढाणा तर तिसर्या वर्षी रायगड किल्ला साकारला होता. नांगरतास येथील दिव्यम देसाई, संस्कार गावडे, लोकेश महाले, गौरेश गावडे, आर्यन सावंत, स्वामिनी माधव हर्षदा गावडे, श्रीनिधी गावडे या बाल शिवभक्तांनी हा रायगडचा किल्ला साकारला. त्यांना प्रसिद्ध मूर्तिकार अजयकुमार देसाई यांचे सहकार्य लाभले.
....................
संविता आश्रमाला
जीवनावश्यक वस्तू
सावंतवाडीः रस्त्यावरील निराधार बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या जीवन आनंद संस्था संचालित संविता आश्रमाला (पणदूर) येथील बाजारपेठ नवरात्र उत्सव मित्रमंडळातर्फे जीवनावश्यक वस्तू मदत स्वरुपात प्रदान करण्यात आल्या. सामाजिक बांधिलकीतून हा उपक्रम राबविण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष दीपक केसरकर व सर्व पदाधिकार्यांच्या संकल्पनेतून हा मदतीचा उपक्रम यशस्वीपणे पार पडला. या वस्तू मंडळाचे सदस्य शैलेश गवंडळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आश्रमाच्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.
.......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.