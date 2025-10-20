एकाकी जेष्ठांना पोलिसांकडून आधार
अणाव ः आनंदाश्रय वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधताना जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर.
सिंधुदुर्गात उपक्रमः मेळाव्यांसह थेट घरी जाऊन संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २०ः सिंधुदुर्ग पोलीसांनी एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरीकांना दिवाळी सणानिमित्त संवाद साधत आधार देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. यासाठी जिल्हाभरात २२ ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक मेळावे घेत ८०१ जणांशी तर १५० ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांनी अणाव (ता. कुडाळ) येथील आनंदाश्रय वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधत त्यांना सुरक्षित वातावरण असल्याचा आधार दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कम्युनिटी पोलीसींग अंतर्गत पोलीस दलाकडून ज्येष्ठ नागरीक मदत कक्ष कार्यरत केलेले आहे. त्या अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलाकडून हेल्पलाईन क्रमांक ७०३६६०६०६० ही सेवा कार्यन्वित केलेली आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. दहिकर यांच्या संकल्पनेतून संवादातून ‘आधार’ हे व्हॉटसअॅप चॅनेल सुरु केलेले आहे. नमुद क्रमांकावर एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरीकांच्या समस्या दुर करण्यासाठी व्हॉटसअॅप व्हिडीओ व ऑडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला जातो. दिवाळी सणाच्या निमित्ताने एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरीकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्याकरीता तसेच त्यांच्यामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याकरीता १९ ऑक्टोबरला पोलीस अधीक्षक डॉ. दहिकर यांनी स्वतः अणाव येथील आनंदाश्रय या वृध्दाश्रमास भेट देवुन तेथील ज्येष्ठ नागरीकांशी सुसवांद साधून दिवाळी सणाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच काही अडचणी असल्यास हक्काने आवाज देण्याबाबत विनंती केली. या उपक्रमाअंतर्गत अपर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, सावंतवाडी उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे, कणकवली उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव, तसेच सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी ज्येष्ठ नागरीकांसाठी एकुण २२ ज्येष्ठ नागरीक मेळावे आयोजित केले होते.
या मेळाव्याकरीता ८०१ ज्येष्ठ नागरीक उपस्थित होते. तसेच ज्या ज्येष्ठ नागरीकांना मेळाव्याकरीता प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही, अशा एकूण १५० ज्येष्ठ नागरीकांच्या घरी जावून पोलीस अधीकारी व अंमलदार यांनी भेट देवून दिवाळी शुभेच्छा दिल्या. आयोजित केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक मेळाव्यात ज्येष्ठ नागरीक कायदा, सायबर क्राईम, संवादातून आधार, समुद्र संदेश इत्यादी उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. तसेच उपक्रमाअंतर्गत मालवण व वेंगुर्ला पोलीस ठाणे यांनी ज्येष्ठ नागरीकांकरीता आरोग्य तपासणी शिबीर, मनोरंजन कार्यक्रम यांचे सुद्धा आयोजन केले होते.
