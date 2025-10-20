धावत्या एसटीतून कोसळून महिला जखमी
धावत्या एसटीतून
पडून महिला जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः एसटीचा आपत्कालीन दरवाजा निकामी झाल्याने तो अचानक उघडून दरवाजातून महिला प्रवासी बसबाहेर फेकली गेली. या घटनेत संबंधित महिला प्रवासी रस्त्यावर कोसळल्याने जखमी झाली. याबाबत सावर्डे पोलिस स्थानकात नोंद असून याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. प्रियांका विनोद कुंभार असे जखमी महिला प्रवासीचे नाव आहे. सौ. कुंभार या गुहागर - रत्नागिरी बसने प्रवास करीत असता दहिवली ते सावर्डेदरम्यान रविवारी सकाळी ९.३० वाजता दहिवली बुद्रुक शिवडेवाडी येथे ही घटना घडली. अपघाताची माहिती मिळताच शिवसेना तालुका प्रमुख रुपेश घाग सहकाऱ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले व सहकार्य केले. ऐन दिवाळीत केवळ दैव बलवत्तर म्हणूनच प्रियंका कुंभार वाचल्या. जखमी झालेल्या कुंभार यांच्यावर डेरवण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेची फिर्याद सविता सुभाष करंजेकर (दहिवली खुर्द, कराडकर वाडी) यांनी दिली. त्यानुसार बसचालक गुहागर आगारातील चालक नितीन भाऊराव सावळे वाहक चांद नजीर शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.