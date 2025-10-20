विठ्ठल मंदिराचे आज तळेरे येथे भूमिपूजन
विठ्ठल मंदिराचे आज
तळेरे येथे भूमिपूजन
तळेरे : तळेरे गावठण येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा बुधवारी (ता. २२) सकाळी ९.३० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी सर्व ग्रामस्थांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जीर्णोद्धार समितीने केले आहे. तळेरे गावठण येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिर जीर्ण झाले होते. मुंबई स्थित ग्रामस्थ आणि गावातील ग्रामस्थांची संयुक्त सभा होऊन मंदिर बांधकाम करण्याचे ठरले. त्यानुसार मंदिराचा जीर्णोद्धार करावयाचा असून, त्याचा भूमिपूजन सोहळा बुधवारी आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी गावातील आणि मुंबई स्थित ग्रामस्थ उपस्थित राहणार असून, गावातील मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा होणार आहे. यावेळी पंचक्रोशीतील भाविक, वारकरी, ग्रामस्थांनी उपस्थित राहावेस, असे आवाहन श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर जीर्णोद्धार समितीने केले आहे.
दीपावलीच्या रोषणाईने
देवगड परिसर उजळला
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड ः दीपावली सणाला आज सर्वत्र उत्साहात प्रारंभ झाला. पहाटे फटाक्यांच्या आवाजाने शहराला जाग आली. दिवाळीचा पहिला दिवस असल्याने विविध मंदिरांत भाविकांची ये-जा सुरू होती. सणाच्या निमित्ताने रविवारी (ता. १९) रात्री उशिरापर्यंत बाजारपेठेत वर्दळ होती. ''दिव्यांचा सण'' अशी ओळख असलेल्या दीपावली सणाला तालुक्यात आज उत्साहात प्रारंभ झाला. सणाच्या निमित्ताने संगीत कार्यक्रम, नरकासुर स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. आज पहाटे नरकासुर दहन करून तरुणाईने मजा लुटली. फटाक्यांच्या आवाजाने पहाटेपासूनच सर्वत्र उत्साह जाणवू लागला होता. विविध प्रकारांच्या रोषणाईने परिसर उजळून निघाला होता. पणत्यांच्या प्रकाशाने सर्वत्र तेजोमय वातावरण बनले होते. रांगोळ्यांनी अंगण सजले होते. आज सकाळपासून गाठीभेटी घेऊन शुभेच्छा दिल्या जात होत्या. शेजारी तसेच ओळखीच्यांना फराळ वाटप करण्यात आले. सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा पाऊस पडला. बाजारात सणानिमित्ताने फराळाचे पदार्थ, मिठाई, आकाशकंदील, पणत्या, फटाके यांची उलाढाल झाली. पाऊस नसल्याने विक्रेत्यांनाही सोयीचे झाले होते. उद्या (ता. २१) लक्ष्मीपूजन असल्याने आज बाजारात झेंडूच्या फुलांची आवक झाली होती. आजपासूनच फळे, फुले खरेदीसाठी वर्दळ जाणवत होती.
