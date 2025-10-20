5 वसुंधरा दिंड्यांचे नाणीज क्षेत्री आगमन
नाणीजक्षेत्री सोमवारी दाखल झालेल्या पायी दिंड्या.
वसुंधरा दिंड्यांचे नाणीजमध्ये आगमन
श्री स्वामी नरेंद्रचार्यजी जन्मोत्सव सोहळा ; पर्यावरण जागृती
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. २० ः जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्रचार्यजी यांचा जन्मोत्सव सोहळा श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथे उद्या (ता. २१) साजरा होत आहे. आज याची सुरुवात याग व निमंत्रण मिरवणुकांनी झाली. या उत्सवासाठी राज्यभरातील भाविक नाणिज येथे दाखल झालेले आहेत.
आज सकाळी दहा वाजता सप्तचिरंजीव महामृत्युंजय याग व अन्नदान विधी सुरू झाला. या सोहळ्याचे पौरोहित्य वे. शा. सं. भालचंद्रशास्त्री शौचे गुरूजी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. त्यानंतर प्रवचनकार पदवीदान कार्यक्रम झाला. सकाळी दहापासूनच नाथांचे माहेर, प्रभू रामचंद्र मंदिर, वरदचिंतामणी मंदिर, संत शिरोमणी गजानन महाराज यांचे मंदिर येथील देव-देवतांना सोहळ्याचे निमंत्रण मिरवणुकीने जाऊन देण्यात आली. ढोल, ताशांच्या गजरात व जयघोष करीत या मिरवणुका काढण्यात आल्या. प्रत्येक मंदिराच्या मिरवणुकीची जबाबदारी वेगवेगळ्या जिल्हा समित्यांवर सोपवण्यात आली होती. सकाळी उन्हाला कडाका जोराचा होता. तरीही या मिरवणुका उत्साहात काढण्यात आल्या.
जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून सात उपपिठांवरून निघालेल्या पर्यावरण जागृती करणाऱ्या सात वसुंधरा दिंड्यापैकी पाच दिंड्यांचे नाणीज क्षेत्री आज आगमन झाले. सर्वांनी त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. सर्वप्रथम सकाळी दहा वाजता नागपूरची दिंडी आली. ती १२ सप्टेंबर २०२५ निघाली होती. मराठवाडा उपपीठ क्षेत्र परभणी येथून २८ सप्टेंबरला निघालेली दिंडी आज सकाळी ११ च्या दरम्यान श्रीक्षेत्री पोहोचली. मुंबई उपपीठ क्षेत्र वसई येथून ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निघालेली दिंडी आज दुपारी पोहोचली. गोवा उपपीठावरून १० ऑक्टोबर रोजी निघालेली दिंडीदेखील दुपारी पोहोचली. या सर्व दिंड्यांचे स्वागत प.पू. कानिफनाथ महाराज यांनी केले. अन्य तीन दिंड्या उद्या दुपारपर्यंत येणार आहेत.
वृक्षारोपण मोहीम
पायी दिंड्या मजल दरमजल करत श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथे पोहोचल्या. वाटेत त्यांनी ग्लोबल वार्मिंगचे धोके, त्याचा समाजाला होणारा त्रास आणि पर्यावरणाचे होणारे नुकसान याबद्दल जनजागृती केली. गेली तीन वर्षे हा उपक्रम सुरू आहे. यंदा वाटेत दिंड्यांचा मुक्काम होईल तिथे रोज वृक्षारोपण करण्यात आले. सर्व दिंड्यांच्या माध्यमातून एक लाख झाडे लावण्यात आली.
