नेरुर ः नरकासुर वध स्पर्धेत विजेत्या लोकराजा संघाला सन्मानित करताना रुपेश पावसकर. बाजूला चारु देसाई, भक्ती घाडीगावकर, शेखर गावडे आदी. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
येऊडीयेवाडी ‘लोकराजा’ मंडळ प्रथम
नेरुर ‘नरकासुर वध’ स्पर्धाः बैल सजावट स्पर्धेचेही आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २१ ः रणझुंजार मित्रमंडळ व उद्योजक रुपेश पावसकर पुरस्कृत भव्य कलेचा देव कलेश्वर नरकासुर वध स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत लोकराजा मित्रमंडळ नेरुर येऊडीयेवाडी यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. मंडळातर्फे उद्या (ता. २२) बैल सजावट स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.
नरकासुर वध स्पर्धेचे उद्घाटन ज्येष्ठ मार्गदर्शक दाजी गावडे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. यावेळी उद्योजक पावसकर, नेरुरच्या सरपंच भक्ती घाडीगावकर, चारुदत्त देसाई, शेखर गावडे, बाळा घाडी, अशोक पावसकर, आजीम मुजावर, रुद्रा पावसकर, गिरीश नेरुरकर, समीर नाईक, संतोष कुडाळकर, प्रवीण नेरुरकर, उमेश परब, संतोष परब, विलास मेस्त्री, सौरभ पाटकर, पियो खतीप, चंद्रकांत पाटकर, सुधीर नेरुरकर, कल्पेश मार्गी, आनंद नेरुरकर, नरेश नेरुरकर, प्रभात वालावलकर, कृष्णा उर्फ गोट्या पाटकर, संतोष परब, सतीश सावंत, अमोल श्रृंगारे आदी उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन नीलेश गुरव यांनी केले.
चौकट
सहभागी मंडळांना मानधन, चषक
स्पर्धेचे प्रथम पारितोषिक १२००० व चषक लोकराजा मित्रमंडळ येऊडीयेवाडी यांनी पटकावले. द्वितीय पारितोषिक ७००० व चषक ओम शिव कृपा कला, क्रीडा मंडळ नेरुर देऊळवाडी यांनी, तृतीय पारितोषिक ४००० रुपये व चषक रंगश्री ट्रिकसीन ग्रुप नेरुर देसाईवाडी यांनी पटकाविला. उत्तेजनार्थ ३००० व चषक श्री ब्राह्मण देव मित्रमंडळ नेरुर यांनी पटकाविले. श्री साई हनुमान रेवटीवाडी वालावल, साऊळवाडी मित्रमंडळ नेरुर साऊळवाडी, साई कलेश्वर मित्रमंडळ नेरुर या सहभागी संघांना मानधन म्हणून २००० रुपये व चषक देऊन गौरविण्यात आले.
