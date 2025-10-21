पुस्तक प्रदर्शनास तळेरेत प्रतिसाद
तळेरे ः वाचन प्रेरणा दिनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवर.
पुस्तक प्रदर्शनास तळेरेत प्रतिसाद
तळेरे : येथील (कै.) सुनील तळेकर सार्वजनिक वाचनालयात वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त पुस्तक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी वाचनालयातील विविध भाषेतील नवीन-जुन्या पुस्तकांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेला ट्रस्टचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत तळेकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. यावेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष राजू वळंजू, उपाध्यक्ष शशांक तळेकर, सचिव मिनेश तळेकर, ट्रस्टचे निकेत पावसकर, वाचनालयाचे कार्यकारिणी सदस्य उदय दुधवडकर, विठोबा चव्हाण, ग्रंथपाल साक्षी तळेकर, नेत्रा पावसकर आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मिनेश तळेकर यांनी केले.
लोरे ः भारत विद्यामंदिरच्या विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक आकाशकंदील तयार केले.
लोरे येथे पर्यावरणपूरक आकाशकंदील
वैभववाडीः लोरे क्र. २ येथील भारत विद्यामंदिर हेळेवाडी या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक आकाशकंदील केले आहेत. हे सर्व कंदील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रितेश सुतार यांनी खरेदी करीत ग्रामस्थांना मोफत वितरित केले. पर्यावरणपूरक आकाशकंदीलची संकल्पना गेल्या अनेक वर्षांपासून निवृत्त मुख्याध्यापक संजय रासम हे विविध शाळांमध्ये राबवित आहेत. भारत विद्यामंदिरच्या विद्यार्थ्यांनी यावर्षी शेकडो पर्यावरणपूरक आकाशकंदील तयार केले. ते बनविण्यासाठी निवृत्त मुख्याध्यापक संजय रासम, मुख्याध्यापक शकंर चव्हाण, शिक्षिका संजीवनी भांदिगरे, संध्या दौंडे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष रितेश सुतार यांचे मार्गदर्शन लाभले. सर्व आकाशकंदील सुतार यांनी खरेदी केले व ग्रामस्थांना त्याचे मोफत वितरण केले.
