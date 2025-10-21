दिवाळीत फुलांना मागणी वाढली, दर समाधानकारक
- rat२१p८.jpg-
२५N९९९७१
चिपळूण ः शहरातील जीप्सी कॉर्नर येथे फुल व्रिकीसाठी अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
----
दिवाळीत फुलांना मागणी वाढली
विक्रेत्यांना दिलासा ; झेंडूला विशेष पसंती
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २१ ः दिवाळीत नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्यासाठी फुलांची मागणी वाढली आहे. झेंडू, शेवंतीसह विविध रंगीबेरंगी फुले विक्रीसाठी शहर आणि उपनगरात रस्त्यालगत फुलबाजार मांडला गेला आहे. घर, दुकाने आणि कार्यालयांच्या सजावटीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली असून झेंडूच्या फुलांना ग्राहकांकडून विशेष पसंती मिळत आहे. यंदा फुलांचा दर्जा घटला असला तरीही मागणी अधिक आहे. या परिस्थितीत चांगला मालाल दर समाधानकारक मिळत असल्याने व्यवसायिक समाधानी आहेत.
दरवर्षी लक्ष्मी पूजनासाठी शेतकरी फुले राखून ठेवत असतात. मात्र यंदा पाऊस लांबला. त्याचा मोठा फटका विविध प्रकारच्या फुलांना बसला आहे. त्यामुळे झेंडूची फुले मोठ्याप्रमाणात खराब झाली आहेत. चांगल्या फुलांचे प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. चांगल्या प्रतीच्या फुलांना दिवाळीत चांगला दर मिळाला. मात्र ग्राहक आणि हार विक्रेत्यांकडून फुलांना चांगली मागणी असल्याने बाजारात दाखल झालेल्या बहुतांश मालाची विक्री झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी फुलांना मागणी नव्हती. त्यामुळे फुले विक्रेत्यांकडे शिल्लक राहिली होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांना दर चांगला मिळत आहे. यावर्षी कराड, पाटणसह स्थानिक शेतकऱ्यांनी बाजारात फुल विक्री सुरू केली आहे. शेवंतीच्या फुलांची आवक पुणे आणि नगर जिल्ह्यातून होत आहे. आवक कायम राहिल्यास दरही स्थिर राहतील. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा फुलांची आवक स्थिर आहे. फुलांना शहरासह, उपनगर भागातून मागणी आहे. त्यामुळे खेर्डी, बहादूरशेख नाका, कामथे, पाग नाका, अलोरे, सावर्डे, शिरगाव येथे रस्त्याच्याकडेला फुलांची विक्री सुरू आहे. चिपळूण शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत फुल विक्री सुरू आहे.
---
चौकट
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर (रूपयांत) ः
झेंडू * ८० ते १००
गुलछडी* ३५०-५५०
अष्टर जुडी* २०-४०
कापरी* ५०-१२०
शेवंती* ५०-१५०
गुलाब (गड्डीचे भाव)* ३०-५०
गुलछडी काडी* ५०-२००
डच गुलाब (२० नग)* ८०-१५०
जुई* १२००
चमेली* १२००
---
कोट
लक्ष्मीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून शहरात फुलांची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू झाली आहे. सततच्या पावसामुळे येणाऱ्या मालामध्ये फुलांचे खराब प्रमाण जास्त आहे. आवक चांगली असल्याने भाव जास्त प्रमाणात वाढले नव्हते. नागरिकांकडून फुल खरेदीला प्रसाद मिळत आहे.
- वैभव खामकर, फुल विक्रेते, पाटण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.