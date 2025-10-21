वरवेलीत एक दिवास भारतमातेसाठी
वरवेलीत एक दिवा
भारत मातेसाठी उपक्रम
गुहागर ः तालुक्यातील वरवेली येथील सिद्धिविनायक महिला व पुरुष मंडळाच्यावतीने एक दिवा भारत मातेसाठी, एक दिवा जवानांसाठी, एक दिवा शेतकरी राजासाठी हा दीपोत्सव सोमवारी श्री हसलाई देवी मंदिर येथे आयोजित केला होता. वरवेली ग्रामपंचायतीतर्फे मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानांतर्गत हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत हसलाईदेवी मंदिर व परिसर स्वच्छता अभियान वरवेली येथील सिद्धिविनायक महिला व पुरुष मंडळाच्यावतीने राबविण्यात आले. संपूर्ण मंदिर परिसर स्वच्छ करण्यात आला. दीपावलीनिमित्ताने एक दिवा भारत मातेसाठी, एक दिवा जवानांसाठी, एक दिवा शेतकरी राजासाठी या उपक्रमाअंतर्गत दीपावलीचे दिवे मंदिरामध्ये लावण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी वरवेली ग्रामपंचायत उपसरपंच मृणाल विचारे, माजी सरपंच सुप्रिया देसाई, माजी ग्रामपंचायत सदस्य वृषाली नारकर, लक्ष्मी विचारे, दिलीप उर्फ शामराव विचारे, सिद्धिविनायक मंडळाचे अध्यक्ष आशिष विचारे यांच्यासह अनेकजणं उपस्थित होते.
हजवानी यांच्यातर्फे
महिलांना भेटवस्तू
खेड ः दिवाळी सण हा आनंद, एकोपा आणि आपुलकीचा प्रतीक मानला जातो. ही भावना लक्षात घेऊन दुबई येथील उद्योजक आणि मूळचे खेड तालुक्यातील असलेले बशीर भाई हजवानी यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश दिला आहे. दिवाळी सणानिमित्त त्यांनी पंचक्रोशीतील सुमारे सोळाशे महिलांचा भाऊबीज म्हणून सन्मान करत त्यांना भेटवस्तू देऊन अनोखी परंपरा जोपासली. हा कार्यक्रम खेड तालुक्यातील उधळे येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमासाठी परिसरातील महिला, नागरिक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी श्री. हजवानी म्हणाले, दिवाळी असो वा ईद, आनंदाचा प्रत्येक क्षण आपण सर्वांनी एकत्र साजरा केला पाहिजे. हाच खरी ‘भारत’ संस्कृतीचा संदेश आहे.
बाळ माने यांची
नाणीजला भेट
रत्नागिरी ः तालुक्यातील नाणीज येथील अध्यात्मपीठाचे अधिष्ठाता जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे उपनेते बाळ माने यांनी मठात भेट देऊन महाराजांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. यावेळी नाणीज येथील श्रीक्षेत्राचे भावी पीठाधीश कानिफनाथ महाराज उपस्थिती होते. यावेळी महाराजांनी त्यांचा सन्मान राखत बाळ माने यांचे आत्मीय स्वागत केले. दोघांमध्ये आध्यात्मिक व सामाजिक विषयांवर सखोल चर्चा झाली. बाळ माने यांनी मठातील शांतीमय व पवित्र वातावरणात दर्शन घेतले आणि ते भावनिक व आध्यात्मिकदृष्ट्या भारावून गेले, असे त्यांनी सांगितले.