उत्तम वाचक पुरस्काराने भिकाजी गुरव यांचा सन्मान
rat२१p२५.jpg -
२५O०००१८
राजापूर ः ज्ञानसागर वाचनालयातर्फे कै. सावित्री केरू गोंडाळ स्मृती उत्तम वाचक पुरस्कार देवून भिकाजी गुरव यांना गौरविताना गोपाळ गोंडाळ आणि मान्यवर.
भिकाजी गुरव यांना वाचक पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २१ ः शहरानजीकच्या शिळ येथील ज्ञानसागर वाचनालयात वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. यानिमित्त पुस्तक प्रदर्शन आणि प्रकट वाचन स्पर्धा, उत्तम वाचक पुरस्काराचे वितरण आदी कार्यक्रम पार पडले. यावेळी बी.के.गोंडाळ पुरस्कृत कै. सावित्री केरू गोंडाळ स्मृती उत्तम वाचक पुरस्काराने भिकाजी गुरव यांना मान्यवरांचे हस्ते प्रदान करीत गौरविण्यात आले. वाचनालयाचे अध्यक्ष गोपाळ गोंडाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन आणि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. तर, त्यानंतर, ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर, उत्तम वाचक पुरस्कार देवून गुरव यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद शाळा शिळ नं. १ येथील विद्यार्थ्यांची तीन गटात वाचन स्पर्धा घेण्यात आली. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत गट क्र. १: (पहिली ते दुसरी) प्रथम-अंश बाईत, द्वितीय- अंश गुरव, तृतीय- काव्या नागरेकर तर गट क्र. २: (तिसरी ते चौथी) प्रथम- प्रणव मोंडे, द्वितीय-क्रितिका पेंढारी, तृतीय-स्वरा बाईत यांना तर गट क्र. ३: (पाचवी ते सातवी) प्रथम- स्वराज बिर्जे, द्वितीय-स्वरा बाईत, तृतीय-आरोही बाईत यांना पारितोषिक देवून गौरविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.