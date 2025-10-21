आशिष मालवणकरना भाजपतर्फे नियुक्तीपत्र
राजापूर ः आशिष मालवणकर यांना नियुक्तीपत्र देताना जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत. यावेळी उपस्थित शिल्पा मराठे, अभिजीत गुरव आणि भाजपा पदाधिकारी.
मालवणकरना भाजपतर्फे नियुक्तीपत्र
राजापूर, ता. २१ ः भाजपच्या राजापूर पश्चिम मंडळ युवा मोर्चा तालुका अध्यक्षपदी भाजपचे राजापुरातील आशिष मालवणकर यांची निवड झाली आहे. युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष मंदार खंडकर यांनी मालवणकर यांना भाजप दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष राजेश सावंत यांच्या हस्ते नियुक्तीचे पत्र दिले. या निवडीबद्दल मालवणकर यांचे अभिनंदन होत आहे. आशिष मालवणकर हे भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. उच्च शिक्षित असलेले मालवणकर हे एक उत्कृष्ट क्रीडापटू आहेत. तर तरुणांसाठी क्रीडा स्पर्धांसह अन्य विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यातही त्यांचा पुढाकार असतो.
