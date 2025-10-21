विरगती प्राप्त झालेल्या पोलिसांना श्रद्धांजली
रत्नागिरी ः पोलिस दलातर्फे वीरगती प्राप्त झालेल्या जवानांना स्मृती दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मंत्री डॉ. उदय सामंत सोबत पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे व अन्य मान्यवर.
रत्नागिरी, ता. २१ ः रत्नागिरी पोलिस दलाकडून पोलिस मुख्यालय येथे मंगळवारी (ता. २१) सकाळी पोलिस स्मृती दिन साजरा करण्यात आला. शहीद पोलिसांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ २१ऑक्टोबर हा दिवस संपूर्ण भारतभर पोलिस हुतात्मा दिन या नावाने पाळला जातो.
१ सप्टेंबर २०२४ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत भारतातील विविध पोलिस दलातील एकूण १९१ पोलिस अधिकारी व अंमलदाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडत असताना, आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ मंगळवारी सकाळी त्या पोलिस जवानांना श्रद्धांजली वाहून स्मरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री डॉ.उदय सामंत, कोस्टगार्ड कमाडंट रोशन लाल, शैलेश गुप्ता, कस्टम विभागाचे असिस्टंट कमिश्नर संदीप कृष्णा हे उपस्थित होते. जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी स्मृती स्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहिली.
