आशीर्वाद फोटो स्टुडिओचा सुवर्ण महोत्सव उत्साहात
कुडाळः येथे आशीर्वाद फोटो स्टुडिओस सुवर्ण महोत्सवी वर्षनिमित्त सोहळ्यात सुधीर जड्ये, हेमंत जडये, भूषण जडये यांना शुभेच्छा देताना व्यापारी संघटनेचे श्रीराम शिरसाठ, सागर तेली व अन्य. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
आशीर्वाद फोटो स्टुडिओचा
सुवर्ण महोत्सव उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ः ग्राहक हितचिंतकांचे प्रेम, आपुलकी आणि आशीर्वादाच्या बळावर गेली पन्नास वर्षे कार्यरत असलेल्या आशीर्वाद फोटो स्टुडिओचा सुवर्ण महोत्सव विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात साजरा करण्यात आला. “ग्राहकांचे आशीर्वाद आणि प्रेम हीच आमची खरी पूंजी आहे,” असे प्रतिपादन स्टुडिओचे सुधीर आणि हेमंत जडये यांनी केले.
दीपावली पाडव्याच्या मुहूर्तावर या स्टुडिओने सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले. यावेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी आणि ग्राहक हितचिंतकांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला. वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी या स्टुडिओत घेतलेल्या फोटोंच्या आठवणींना अनेकांनी उजाळा दिला. त्यामुळे दिवाळीचा सण अधिक संस्मरणीय ठरला. आशीर्वाद फोटो स्टुडिओचा प्रवास काळानुरूप बदलत गेला. ब्लॅक अँड व्हाईट जमान्यातून सुरुवात करून आज डिजिटल युगात त्यांची तिसरी पिढी या क्षेत्रात कार्यरत आहे. जडये कुटुंबीयांपैकी सुधीर जडये यांच्या वडिलांच्या आशीर्वादाने या स्टुडिओची पायाभरणी झाली. त्यानंतर भाऊ हेमंत जडये, मुलगा भूषण जडये आणि संपूर्ण परिवाराने हे कार्य सातत्याने पुढे चालवले आहे.
या स्टुडिओने अनेक नवोदित फोटोग्राफरना मार्गदर्शन करून त्यांना उभारी दिली आहे. आज हेच फोटोग्राफर आपापल्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळवत आहेत, हे आशीर्वाद स्टुडिओच्या यशाचे खरे प्रतिबिंब आहे. या सुवर्ण महोत्सव प्रसंगी अॅड. अजित भणगे, सीए सागर तेली, माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली, डॉ. रविंद्र जोशी, डॉ. सौदत्ती, लक्ष्मी ज्वेलर्सचे पप्पू पाटणकर, नाट्यदिग्दर्शक निलेश (बंड्या) जोशी, व्यापारी संघटनेचे प्रकाश कुंटे, द्वारकानाथ घुर्ये, संदीप मणेरीकर, श्रीधर गोरे, लक्ष्मण घाटे, आपा पडते, भाऊ बाक्रे, श्रीराम शिरसाट, अमोल शिरसाट, आदित्य शिरसाट, सुधा कुलकर्णी, शशांक जडये आदी उपस्थित होते.
