दापोलीत बेकायदेशीर चिरेखाणींवर कारवाईची मागणी
‘त्या’ चिरेखाणींवर कारवाई करा
मुबीन मुल्ला ः दापोली भागात ७० ठिकाणी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २४ ः दापोली तालुक्यात तब्बल ७० ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या जांभा चिरेखाणी सुरू आहेत. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसुली तोटा होत असल्याचा गंभीर आरोप शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मुबीन शौकत मुल्ला (आष्टेकर) यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
शासनाच्या परवानगीशिवाय अनेक खाणींमधून जांभा चिरा उत्खनन सुरू आहे. या बेकायदेशीर उत्खननामुळे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत स्पष्ट दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या खाणींमुळे परिसरातील पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, डोंगर आणि टेकड्यांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडत आहे. जड वाहनांमुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली असून, ग्रामस्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांची महसूल बुडत असून, सर्व बेकायदेशीर जांभा चिरा खाणी तातडीने बंद करून दोषींवर कडक कारवाई करावी तसेच या प्रकरणात सहभागी शासकीय अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून संबंधितांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे. याबाबत त्यांनी आपले सरकार पोर्टलवर तक्रारदेखील दाखल केली आहे.
